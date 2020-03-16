Общество
Lenta.ru«Газпром» остановил «Силу Сибири»
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири», профилактические работы на магистрали, по которой топливо доставляется на Дальний Восток и в Китай, продлятся до 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
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с чего всё началось
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири", по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля. Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.ТАСС03:36
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Меры в России Граница с Белоруссией закроется для перемещения людей, также временно закрыты границы с Польшей и Норвегией.
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Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
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В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.