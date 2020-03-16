"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири", по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля. Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.

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«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири», профилактические работы на магистрали, по которой топливо доставляется на Дальний Восток и в Китай, продлятся до 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

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