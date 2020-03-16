Общество

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» остановил «Силу Сибири»

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири», профилактические работы на магистрали, по которой топливо доставляется на Дальний Восток и в Китай, продлятся до 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
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с чего всё началось

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири» на профилактические работы до 1 апреля

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири", по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля. Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
ТАСС03:36

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«Газпром» остановил «Силу Сибири»

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Вести.Ru03:47

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Коммерсантъ05:27

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири» на профилактические работы до 1 апреля

ТАСС03:36
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Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
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Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

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Создан оперативный штаб по разработке и реализации мер по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий и осуществлению обучения в дистанционной форме, возглавляемый ректором вуза Юрием Альтудовым.
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Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.
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Общество

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
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Lenta.ru вчера в 10:05
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Общество

Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты

В ведомстве призвали россиян осознанно делать запасы, поскольку у каждого продукта — той же крупы, приобретаемой впрок, — есть свой срок годности.
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В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
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У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус

У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
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Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
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Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
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Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

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Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
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Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
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США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

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Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

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Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
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В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
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