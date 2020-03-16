Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай приостановлены на две недели, на газопроводе проводят профилактику, сообщает "Газпром".

Политика Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

Общество Киев закрыли на карантин из-за коронавируса В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Политика В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Здоровье В Волгограде больницы ввели ограничения из-за коронавируса Для предупреждения распространения на территории региона коронавируса, все медицинские учреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Общество Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.