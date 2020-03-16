Общество

Вести.RuВести.Ru«Газпром» приостановил поставку газа по «Силе Сибири»

Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай приостановлены на две недели, на газопроводе проводят профилактику, сообщает "Газпром".
Читать в источнике
Комментировать129

Подробнее о событии

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири» на профилактические работы до 1 апреля

ТАСС03:36

Газпром остановил «Силу Сибири» на профилактику до 1 апреля

Взгляд.ру03:45

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири» для профилактики до 1 апреля

Коммерсантъ05:27

«Газпром» закрывает газопровод в Китай до апреля

Фонтанка.Ру04:27

«Газпром» приостановил поставку газа по «Силе Сибири»

Вести.Ru03:47

Газопровод «Сила Сибири» остановлен на профилактику

Российская газета04:00

«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Lenta.ru06:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Здоровье

Диетологи назвали шесть продуктов, которые ошибочно считают полезными

Портал Поиск 07:48
Здоровье

Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа

Представители Роспотребнадзора рассказали, в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от гриппа.
NewInform вчера в 00:38
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
RT на русском 06:51
Спорт

Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Газета.Ru вчера в 05:58
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заболела новым коронавирусом

По словам актрисы, врачи диагностировали у нее новый коронавирус, в связи с чем она была помещена в изоляцию в собственном доме.
iReactor вчера в 17:59
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесен на ноябрь

Чемпионат России по биатлону 2020 года пройдет в ноябре и декабре.
ProstoProSport 07:28
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.
Lenta.ru 01:30
Политика

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
SpeedMe вчера в 11:16
Здоровье

В Волгограде больницы ввели ограничения из-за коронавируса

Для предупреждения распространения на территории региона коронавируса, все медицинские учреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы.
RuNews24.ru 07:38
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Экономика

АФК «Система» хочет попасть в пятерку крупнейших латифундистов

По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.
Ведомости вчера в 16:39
Футбол

Стала известна новая зарплата Головина в «Монако»

Стала известна финансовая сторона нового контракта между российским полузащитником Александром Головиным и французским клубом «Монако».
Евро-футбол.ру 06:47
Происшествия

В Екатеринбурге после смерти пациентки в больнице возбуждено дело

Екатеринбург, 16 марта 2020, 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти пациентке городской больницы по неосторожности.
REGNUM 08:13
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
Общество

Российских школьников могут перевести на дистанционное обучение

Российских школьников могут перевести на дистанционное обучение.
Рифей-Пермь 14 марта в 08:31
Музыка

Элвин Грей исполнит рэп-композицию на стихи Иосифа Бродского

По замыслу композиция будет исполнена в жанре рэп.
Bash.News 04:31
Хоккей

Крикунов пошутил, что надо выгнать «Барыс» и «Йокерит» из КХЛ

РИА Новости 05:46
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган покинул клинику реабилитации

Рэпер Джиган, судя по всему, возвращается домой из реабилитационного центра.
Пятый канал вчера в 15:49
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

RT на русском 06:31
Футбол

Форвард «Торпедо» Руденко получил приз «Почты России» за самый быстрый гол

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз «Почты России» как автор самого быстрого гола 26-го тура ФНЛ.
Sport24.ru 05:42
Экономика

Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики

В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Общество

Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса

В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Панорама Ростова-на-Дону 08:19
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru вчера в 06:04
Футбол

Василий Уткин: «Почему нельзя признать „Ливерпуль“ чемпионом? Мы же признали „Интер“, когда дисквалифицировали „Юве“»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ и не присуждать «Ливерпулю» звание чемпиона.
Sports.ru 05:49
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Известия вчера в 03:06
Гаджеты

Стриминговый музыкальный сервис Huawei Music выходит на европейский рынок

Запуск собственного музыкального сервиса в европейском регионе делает Huawei ещё более независимой от сторонних разработчиков.
3DNews 00:19
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сила Сибири
Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное