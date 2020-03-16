Общество
Вести.Ru«Газпром» приостановил поставку газа по «Силе Сибири»
Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай приостановлены на две недели, на газопроводе проводят профилактику, сообщает "Газпром".
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа
Представители Роспотребнадзора рассказали, в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от гриппа.
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Спорт
Большунов не порадовался собственной победе на Кубке мира
Российский лыжник Александр Большунов не порадовался собственной победе в личном зачете на Кубке мира.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заболела новым коронавирусом
По словам актрисы, врачи диагностировали у нее новый коронавирус, в связи с чем она была помещена в изоляцию в собственном доме.
Биатлон
Чемпионат России по биатлону перенесен на ноябрь
Чемпионат России по биатлону 2020 года пройдет в ноябре и декабре.
Общество
В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей
В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.
Политика
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
По ожиданиям обновленный Largus будет официально показан на Московском автосалоне MMAC-2020 в конце августа 2020 года.
Здоровье
В Волгограде больницы ввели ограничения из-за коронавируса
Для предупреждения распространения на территории региона коронавируса, все медицинские учреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Экономика
АФК «Система» хочет попасть в пятерку крупнейших латифундистов
По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.
Футбол
Стала известна новая зарплата Головина в «Монако»
Стала известна финансовая сторона нового контракта между российским полузащитником Александром Головиным и французским клубом «Монако».
Происшествия
В Екатеринбурге после смерти пациентки в больнице возбуждено дело
Екатеринбург, 16 марта 2020, 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти пациентке городской больницы по неосторожности.
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Общество
Российских школьников могут перевести на дистанционное обучение
Российских школьников могут перевести на дистанционное обучение.
Музыка
Элвин Грей исполнит рэп-композицию на стихи Иосифа Бродского
По замыслу композиция будет исполнена в жанре рэп.
Хоккей
Крикунов пошутил, что надо выгнать «Барыс» и «Йокерит» из КХЛ
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган покинул клинику реабилитации
Рэпер Джиган, судя по всему, возвращается домой из реабилитационного центра.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Футбол
Форвард «Торпедо» Руденко получил приз «Почты России» за самый быстрый гол
Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз «Почты России» как автор самого быстрого гола 26-го тура ФНЛ.
Экономика
Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики
В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса
В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Футбол
Василий Уткин: «Почему нельзя признать „Ливерпуль“ чемпионом? Мы же признали „Интер“, когда дисквалифицировали „Юве“»
Журналист Василий Уткин поделился мнением об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ и не присуждать «Ливерпулю» звание чемпиона.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Гаджеты
Стриминговый музыкальный сервис Huawei Music выходит на европейский рынок
Запуск собственного музыкального сервиса в европейском регионе делает Huawei ещё более независимой от сторонних разработчиков.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.