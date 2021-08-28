Агентство отмечает, что изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.
Россия не рассматривает Украину как угрозу и считает украинцев братским народом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".
В России к применению во время беременности в настоящее время разрешена вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Напомним, что недавно Минздрав России обновил Временные методические рекомендации по вакцинации против COVID-19.
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что вероятность новых террористических атак, подобных актам 11 сентября 2001 года, «просто взлетела до небес» из-за вывода американских войск из Афганистана.