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«Газпром» остановил торги газом для Европы на 2022 год через электронную площадку

«Газпром» перестал продавать газ европейским покупателям на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП).
Lenta.ru
Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что "Газпром экспорт" перестал предлагать на ЭТП газ с поставкой в первом квартале 2022 года и на весь 2022 год.
Финмаркет
Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года был продан 23 августа.
Финмаркет
Агентство отмечает, что изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.
Финмаркет

Подробнее о событии

«Газпром» перестал продавать газ на 2022 г. на электронной площадке, газ в Европе дорожает
Финмаркет27 августа в 12:16
«Газпром» остановил торги газом для Европы на 2022 год через электронную площадку
Lenta.ruвчера в 05:45
«Газпром экспорт» перестал продавать газ на своей торговой платформе
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