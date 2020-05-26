Энергетика

Говорит МоскваГоворит Москва«Газпром» остановил транзит газа через Польшу

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.
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Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Lenta.ruвчера в 03:22

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБКвчера в 04:19

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс26 мая в 04:13

Транзит газа по газопроводу «Ямал - Европа» восстановлен

ТАСС27 мая в 09:15

Россия возобновила прокачку газа через Польшу

Московский Комсомолец27 мая в 07:40

«Газпром» возобновил транзит газа через Польшу

РИА Новости27 мая в 07:51

Поставки по газопроводу Ямал—Европа возобновились

Коммерсантъ27 мая в 08:40
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Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
1,7K
Происшествия

В Петербурге задержана подпольная группа торговцев оружием

Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали десятерых подозреваемых в торговле оружием и боеприпасами в Санкт-Петербурге.
RT на русском 06:03
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Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
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Путешествия

В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян

Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
Газета.Ru 05:47
3
Общество

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции

Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 27 мая в 11:07
3,3K
Общество

В Липецкой области продлены ограничения в связи с COVID-19

В Липецкой области до 20 июня продлены ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Российская газета 08:16
13
Энергетика

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
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Авто

Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Новые автомобили 03:15
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Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro для российского рынка

Сегодня компания Xiaomi презентовала смартфон Redmi Note 9 Pro специально для российского рынка.
ITZine.ru вчера в 12:53
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Происшествия

На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

РБК 07:51
34
Игры

Arkane начала раздачу игры Arx Fatalis в честь двадцатилетия студии

CyberSport.ru вчера в 23:06
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Политика

Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
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Общество

За сутки в России выявили 8 572 заболевших коронавирусом

За все время от COVID-19 в России скончались 4 374 человека. За минувшие сутки выписали из больниц 8 264 человека.
RuNews24.ru 03:47
Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
723
Общество

В Брянской области продлили режим повышенной готовности

Брянск, 29 мая 2020, 15:07 — REGNUM Режим повышенной готовности продлевается в Брянской области.
REGNUM 08:07
35
Происшествия

В реке в Псковской области нашли тело 15-летней девочки

RT на русском вчера в 20:36
1
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Футбол

«Финал четырех» Лиги чемпионов может пройти в Германии

Ранее сообщалось, что четыре последних участника Лиги чемпионов, вероятно, определят победителя турнира в Стамбуле.
Soccer.ru 03:51
Политика

МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
22
Политика

МИД сообщил о перспективах открытия границ зарубежных стран для россиян

Относительно Болгарии ведомство сообщает следующее: иностранцы будут обязаны заполнять декларации с подтверждением отсутствия заражения коронавирусом и согласием на то, что в случае заболевания лечение будет осуществляться за их счет.
Profi.travel 02:36
2
Футбол

Гендиректор «Ротора»: клуб намерен играть в РПЛ в следующем сезоне

Волгоградский "Ротор" настроен играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, информация о снятии команды не соответствует действительности, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Андрей Рекечинский.
РИА Новости 06:50
Наука

В Мексике нашли останки 60 мамонтов

Археологи установили размеры останков древнего животного: в высоту мамонты составляли более 4,5 метров, как и размер их бивней, а вес самого животного мог достигать около 22 тысяч футов.
SM News вчера в 07:45
2
Здоровье

Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
25
Происшествия

Америка протестует после убийства афроамериканца Джорджа Флойда

Вести.Ru 00:50
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Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Футбол

Диего Косте грозит полгода тюрьмы

Как итог, прокуратура Испании запросила для нападающего наказание в виде полугода тюремного заключения и штрафа € 500 тыс. Суд пройдет 4 июня.
Газета.Ru 08:26
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