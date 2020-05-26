Энергетика
Говорит Москва«Газпром» остановил транзит газа через Польшу
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.
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«Идеальный шторм»: экономист объяснил остановку транзита по газопроводу Ямал — Европа
Вечерняя Москва26 мая в 09:06
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Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Москва и Тбилиси готовы обсудить условия инспекции биолаборатории имени Лугара
Специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе и российский сенатор (а в прошлом — заместитель главы МИД России) Григорий Карасин, ответственный за отношения с Тбилиси, практически одновременно высказались о готовности обсудить визит российских специалистов в грузинскую биолабораторию имени Ричарда Лугара.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Общество
Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38
На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
Армия и оружие
Убойность российских торпед увеличат за счет новой системы наведения
ТАСС вчера в 20:20
Технологии
Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам
Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Ferra 07:41
Происшествия
В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду
Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
Общество
Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве
Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Алсу показала подтянутую фигуру
Наряд подчеркивает стройную фигуру певицы. Также в руке она держит гантелю.
RuNews24.ru 00:51
Политика
Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе
Коммерсантъ 05:27
Происшествия
В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
Общество
Голосование по Конституции могут провести на улице
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считают целесообразным провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе, сообщает РБК.
Общественное телевидение России 04:13
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов
В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 01:28
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Общество
Ливень в Москве принес почти половину месячной нормы осадков
Вести Подмосковья 04:53
Хоккей
«Трактор» заключил новый контракт с форвардом Александром Авциным
Нападающий Александр Авцин подписал контракт с "Трактором", сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 06:29
Общество
Суд оштрафовал владельца склада «Красного и белого» в Екатеринбурге
Железнодорожный суд Екатеринбурга оштрафовал владельца склада торговой сети «Красное и белое» в Екатеринбурге - компанию «Абсолют» - на 450 тыс. руб. за нарушение санэпидемнорм.
Rambler News Service 07:12
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Экономика
Минфин Украины погасил евробонды под гарантии США на $1 млрд
Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешней государственной ссуды под гарантию США на общую сумму более $1 млрд.
РБК 07:10
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
Здоровье
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 14 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 14 июня.
ИА Альтаир 05:50
Авто
Группа Renault представила план по сокращению затрат
Порядка 800 млн евро Renault намерена сэкономить за счет расширения унификации как между своими моделями, так и с автомобилями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Автоновости дня 06:53
Происшествия
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Крыму
Известия 07:14
Происшествия
В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки
Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, были задержаны полицейскими в прямом эфире.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
Общество
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29