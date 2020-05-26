Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 96

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 3,9K

Политика Москва и Тбилиси готовы обсудить условия инспекции биолаборатории имени Лугара Специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе и российский сенатор (а в прошлом — заместитель главы МИД России) Григорий Карасин, ответственный за отношения с Тбилиси, практически одновременно высказались о готовности обсудить визит российских специалистов в грузинскую биолабораторию имени Ричарда Лугара.

Общество Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38 На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости. 46

Экономика Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции. 452

Технологии Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.

Шоу-бизнес Алсу показала подтянутую фигуру Наряд подчеркивает стройную фигуру певицы. Также в руке она держит гантелю. 6

Происшествия В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News. 4

Общество Голосование по Конституции могут провести на улице Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считают целесообразным провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе, сообщает РБК. 1,8K

Здоровье Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте. 20

Хоккей «Трактор» заключил новый контракт с форвардом Александром Авциным Нападающий Александр Авцин подписал контракт с "Трактором", сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

Общество Суд оштрафовал владельца склада «Красного и белого» в Екатеринбурге Железнодорожный суд Екатеринбурга оштрафовал владельца склада торговой сети «Красное и белое» в Екатеринбурге - компанию «Абсолют» - на 450 тыс. руб. за нарушение санэпидемнорм.

Авто Группа Renault представила план по сокращению затрат Порядка 800 млн евро Renault намерена сэкономить за счет расширения унификации как между своими моделями, так и с автомобилями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Происшествия В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, были задержаны полицейскими в прямом эфире.

Происшествия Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). 138

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 396

Игры Геймплей новой The Last of Us показали на видео Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США. 37