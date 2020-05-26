Энергетика

Говорит МоскваГоворит Москва«Газпром» остановил транзит газа через Польшу

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.
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Польша возобновила поставки российского газа из Германии

Российская газетавчера в 03:38

«Газпром» возобновил транзит газа через Польшу

РИА Новости27 мая в 07:51

Поставки по газопроводу «Ямал — Европа» восстановлены

RT на русском27 мая в 09:44

Транзит газа по газопроводу «Ямал - Европа» восстановлен

ТАСС27 мая в 09:15

Поставки по газопроводу Ямал—Европа возобновились

Коммерсантъ27 мая в 08:40

«Идеальный шторм»: экономист объяснил остановку транзита по газопроводу Ямал — Европа

Вечерняя Москва26 мая в 09:06

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс26 мая в 04:13
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Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
96
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
3,9K
Политика

Москва и Тбилиси готовы обсудить условия инспекции биолаборатории имени Лугара

Специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе и российский сенатор (а в прошлом — заместитель главы МИД России) Григорий Карасин, ответственный за отношения с Тбилиси, практически одновременно высказались о готовности обсудить визит российских специалистов в грузинскую биолабораторию имени Ричарда Лугара.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Общество

Митрохин задержан за пикет у Петровки, 38

На Петровке, 38 за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара задержан депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:55
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 мая 2020, 13:59 — REGNUM Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции отнесена российским правительством к отраслям, сильнее всего пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:59
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Армия и оружие

Убойность российских торпед увеличат за счет новой системы наведения

ТАСС вчера в 20:20
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Технологии

Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн Android-смартфонам

Исследователи обнаружили такие китайские шпионские приложения, которые угрожают 100 млн Android-смартфонам.
Ferra 07:41
Происшествия

В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду

Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
21
Общество

Стас Костюшкин рассказал о пережитом изнасиловании в детстве

Российский певец, бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, что в возрасте восьми лет стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 20:40
12
Шоу-бизнес

Алсу показала подтянутую фигуру

Наряд подчеркивает стройную фигуру певицы. Также в руке она держит гантелю.
RuNews24.ru 00:51
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Политика

Twitter скрыл сообщение Трампа о протестах в Миннеаполисе

Коммерсантъ 05:27
11
Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
4
Общество

Голосование по Конституции могут провести на улице

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считают целесообразным провести голосование по поправкам в Конституцию на открытом воздухе, сообщает РБК.
Общественное телевидение России 04:13
1,8K
Здоровье

Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов

В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 01:28
20
Политика

Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
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Общество

Ливень в Москве принес почти половину месячной нормы осадков

Вести Подмосковья 04:53
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Хоккей

«Трактор» заключил новый контракт с форвардом Александром Авциным

Нападающий Александр Авцин подписал контракт с "Трактором", сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 06:29
Общество

Суд оштрафовал владельца склада «Красного и белого» в Екатеринбурге

Железнодорожный суд Екатеринбурга оштрафовал владельца склада торговой сети «Красное и белое» в Екатеринбурге - компанию «Абсолют» - на 450 тыс. руб. за нарушение санэпидемнорм.
Rambler News Service 07:12
Происшествия

В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей

Российская газета 03:30
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Происшествия

В Киевской области ввели план «Перехват», ищут участников перестрелки

REGNUM 06:50
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Экономика

Минфин Украины погасил евробонды под гарантии США на $1 млрд

Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешней государственной ссуды под гарантию США на общую сумму более $1 млрд.
РБК 07:10
1
Происшествия

Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению

Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
21
Здоровье

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 14 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 14 июня.
ИА Альтаир 05:50
73
Авто

Группа Renault представила план по сокращению затрат

Порядка 800 млн евро Renault намерена сэкономить за счет расширения унификации как между своими моделями, так и с автомобилями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Автоновости дня 06:53
Происшествия

Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Крыму

Известия 07:14
1
Происшествия

В Миннеаполисе задержали репортера CNN, освещавшего беспорядки

Репортер американского телеканала CNN и операторская команда, освещающие беспорядки после смерти афроамериканца в Миннеаполисе, были задержаны полицейскими в прямом эфире.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского

Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
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Общество

Williams лишился титульного спонсора

Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
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