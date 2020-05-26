Энергетика

Говорит МоскваГоворит Москва«Газпром» остановил транзит газа через Польшу

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.
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Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Lenta.ruвчера в 03:22

Россия теряет газовый рынок Европы: Польша остановила легендарный трубопровод

Московский Комсомолец26 мая в 11:09

Польша возобновила поставки российского газа из Германии

Российская газетавчера в 03:38

Маршрут перестроен: «Газпром» остановил транзит через Польшу

РИА Новости27 мая в 01:00

Gascade начала поставки газа по «Ямал - Европе» в реверсном направлении

ТАСС26 мая в 12:31

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБКвчера в 04:19

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс26 мая в 04:13
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ведомости 08:27
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
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Происшествия

Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

Известия 10:22
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
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Здоровье

Андрей Бочаров провел клинический совет в Волгограде

В ближайшее время ожидается совещание оперативного штаба, на котором с учётом мнения клинического совета решится дальнейшая судьба режима самоизоляции в Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру 05:25
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Политика

Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ

США прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения, заявил Дональд Трамп.
Интерфакс 15:02
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Происшествия

В Москве введен план «Перехват» после перестрелки в Солнцево

В Москве объявлен план «Перехват» после перестрелки в столичном районе Солнцево. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина

Российская газета 13:36
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 09:25
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС 14:24
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Политика

Зеленского не пригласили на парад Победы в России

News.ru 13:55
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Космос

В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon

Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
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Общество

В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет

Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
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Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
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Происшествия

В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе

Российская газета 14:41
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Игры

Презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня

Cyber.sports.ru 11:05
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
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Шоу-бизнес

Ани Лорак выпустила новую песню с обращением к возлюбленному

Карантин не смог помешать известной певице порадовать своих поклонников новым треком о любви "Твоей любимой".
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Армия и оружие

Украинские истребители сопроводили бомбардировщики ВВС США

Как сообщает командование ВСУ, их сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29.
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Теннис

Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года

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Происшествия

СК проверит данные об осквернении Вечного огня в Одинцово

Подмосковные следователи проверят данные о мужчинах, которые разогревали ведро на Вечном огне на братской могиле советских воинов в Одинцово, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Аргументы и Факты 12:31
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«Рубин» приступил к тренировкам на клубной базе

Футболисты «Рубина» приступили к тренировкам на базе казанского клуба. Команда занимается небольшими группами.
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Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

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Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane

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Общество

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
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