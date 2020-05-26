Энергетика
Говорит Москва«Газпром» остановил транзит газа через Польшу
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.
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Россия теряет газовый рынок Европы: Польша остановила легендарный трубопровод
Московский Комсомолец26 мая в 11:09
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Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
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В ближайшее время ожидается совещание оперативного штаба, на котором с учётом мнения клинического совета решится дальнейшая судьба режима самоизоляции в Волгоградской области.
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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США прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения, заявил Дональд Трамп.
Интерфакс 15:02
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В Москве введен план «Перехват» после перестрелки в Солнцево
В Москве объявлен план «Перехват» после перестрелки в столичном районе Солнцево. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
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США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
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Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
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Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС 14:24
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Crew Dragon
Запуск в США первого с 2011 года пилотируемого космического корабля Crew Dragon перенесли из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в Twitter компании SpaceX.
Rambler News Service вчера в 00:38
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Происшествия
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе
Российская газета 14:41
Игры
Презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня
Cyber.sports.ru 11:05
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Шоу-бизнес
Ани Лорак выпустила новую песню с обращением к возлюбленному
Карантин не смог помешать известной певице порадовать своих поклонников новым треком о любви "Твоей любимой".
ГЛАС.RU 08:58
Армия и оружие
Украинские истребители сопроводили бомбардировщики ВВС США
Как сообщает командование ВСУ, их сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29.
РЕН ТВ 10:43
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Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
RT на русском 14:24
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СК проверит данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
Подмосковные следователи проверят данные о мужчинах, которые разогревали ведро на Вечном огне на братской могиле советских воинов в Одинцово, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Аргументы и Факты 12:31
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«Рубин» приступил к тренировкам на клубной базе
Футболисты «Рубина» приступили к тренировкам на базе казанского клуба. Команда занимается небольшими группами.
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Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Общество
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11