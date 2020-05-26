Энергетика
Expert.ru«Газпром» полностью остановил транзит газа через Польшу
«Газпром» полностью остановил транзит газа через территорию Польшу. Согласно данным оператора Gascade, который принимает российское «голубое топливо» на территории ФРГ, прокачка газа через польский участок газопровода «Ямал-Европа» полностью прекратилась утром 26 мая, передаёт РИА Новости.
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Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
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Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
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В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку
В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
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Экономика
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Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
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Глава региона заявил о необходимости изучить статистику выходных дней Решение о продлении или смягчении коронавирусных ограничений в Свердловской области будет принято в понедельник, 1 июня.
Правда УрФО 11:06
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Бегство инвесторов с бирж и «черный» майнинг. Главные новости за 2 минуты
С марта объемы торгов на криптобиржах росли во многом из-за того, что люди постоянно находились дома.
РБК 11:25
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Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
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Минюст убрал увеличенные штрафы из проекта нового КоАП
Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, сообщает в пятницу Минюст.
РИА Новости 11:42
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor вчера в 02:43
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
«Дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
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Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Кино
Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе
Sostav.ru вчера в 00:20
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Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Наука
Ученые объяснили, зачем стеклянным лягушкам полупрозрачная кожа
Исследователи из Университета Макмастера выяснили, что прозрачная кожа нижней части тела делает стеклянных лягушек неразличимыми на листьях, создавая оптическую иллюзию.
Naked Science 27 мая в 12:47
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
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Кравчук назвал «единственный способ остановить» Россию
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" раскритиковал политику европейских стран в отношении России.
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Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
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Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
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Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев
Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
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Армия и оружие
Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Характеристику новой российской подлодке проекта 545 "Лайка" дало китайское СМИ Гуанмин жибао.
Газета.Ru 09:56
Общество
Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей
Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
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В Подмосковье с 3 июня могут начать работать парикмахерские
Власти Подмосковья намерены с 3 июня открыть парикмахерские.
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