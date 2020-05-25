Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу. Это следует из данных европейских газопроводов на 26 мая. Поставки газа в Германию достигли нулевой отметки утром 26 мая.

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию

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