Энергетика
REGNUM«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу. Это следует из данных европейских газопроводов на 26 мая. Поставки газа в Германию достигли нулевой отметки утром 26 мая.
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Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Технологии
Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
Evo-rus.com вчера в 10:34
Политика
Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами
Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Политика
Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не бывает с гастролями в России
В ходе беседы актер рассказал, почему он перестал бывать в России со своими концертами и выступлениями.
ИнфоСМИ 11:43
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Кино
Третий сезон «Тьмы» выйдет на Netflix 27 июня
Netflix опубликовал дебютный ролик третьего и последнего сезона «Тьмы», раскрыв его дату выхода — 27 июня.
Игромания.ру 07:22
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Здоровье
Ольга Кожанова о динамике по COVID-19: «Видим только первые шаги»
За последние дни коэффициент распространенности заболевания колеблется от 0,8 до 1: "Полной стабилизации этого показателя мы не видим, видим только первые шаги к снижению заболеваемости в области".
СаратовБизнесКонсалтинг 13:38
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Общество
Опубликовано уточненное расписание ЕГЭ
В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки подготовили и опубликовали уточненное расписание Единых государственных экзаменов.
Поступи Онлайн 04:19
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Известия 13:47
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
Футбол
Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском 12:49
Космос
В США провалились испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя
Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit завершились 25 мая неудачей.
Известия вчера в 17:38
Футбол
Семин отреагировал на поддержку Дзюбы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Общество
Минтранс рекомендовал водителям автобусов менять маски раз в 2-3 часа
Согласно документу, водителям общественного транспорта рекомендуется менять медицинскую маску раз в 2-3 часа, защитные перчатки — раз в смену, регулярно обрабатывать руки антисептиком.
Коммерсантъ 13:07
Футбол
Состояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось
Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось.
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Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru 24 мая в 23:21
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В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Культура
Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1
История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
Комсомольская правда 24 мая в 23:50
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 24 мая в 15:56
Футбол
Сегодня «Айнтрахт» встретится со «Фрайбургом»
В прошлом туре «Фрайбург» уступил одному из аутсайдеров чемпионата - «Вердеру», со счётом: 0:1.
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