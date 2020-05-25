Энергетика
REGNUM«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу. Это следует из данных европейских газопроводов на 26 мая. Поставки газа в Германию достигли нулевой отметки утром 26 мая.
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Экономика
Росстат сообщил о росте числа безработных в апреле на 23%
В апреле число безработных в РФ выросло на 23% по сравнению с мартом этого года -- до 4,6 млн. человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 14:09
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В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Технологии
Google удалила более 7 млн негативных отзывов на приложение TikTok в Play Маркете
Как результат, рейтинг TikTok в Play Маркете для Android снизился сначала с 4 до 2 звёзд, а затем и до 1,2 звезды.
3DNews 09:39
Политика
Назначена дата проведения «Бессмертного полка»
В России назначены даты Парада Победы и акции "Бессмертный полк".
СаратовБизнесКонсалтинг 10:10
Наука
Разработали новый метод обнаружения коронавируса в РФ
Российскими учеными разработана новая методика по обнаружению коронавируса: специалисты теперь могут точно определить следы патогена в человеческом организме, используя масс-спектрометры.
МедиаПоток 12:30
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Опубликованы «живые» фотографии Xiaomi Mi Band 5
Rusargument 10:10
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Возлюбленный Бузовой купил автомобиль за 10 млн рублей
Блогер Давид Манукян, ставший известным благодаря роману с певицей Ольгой Бузовой, заявил в Instagram, что приобрел новую машину.
Московский Комсомолец 02:28
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Авто
На авторынке России появится новый бренд — Chery Exeed
Китайский концерн Chery успешно зарегистрировал на территории РФ новый товарный знак и знак обслуживания - "CheryExeed".
Новые автомобили вчера в 11:19
Общество
Первый министр топлива и энергетики РФ умер от коронавируса
Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин скончался в возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 10:01
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Экономика
Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
Авто
Польские тюнеры доработали BMW M760Li xDrive
Специалисты польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics разработали особенную версию BMW M760Li xDrive.
Goroday.ru 11:49
Наука
На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль
Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль.
ТАСС Наука вчера в 09:54
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Космос
Предложен новый способ борьбы с космическим мусором
Авторы нового исследования предложили необычный способ борьбы с космическим мусором.
Ридус 05:08
Гаджеты
Xiaomi представила дешевые 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Смартфоны Redmi 10X и 10X Pro, оснащенные новейшим процессором с 5G, презентовала китайская компания Xiaomi.
Экономика сегодня 07:52
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Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны
Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
ТАСС 12:23
Политика
США помогут американским компаниям с выводом производства из Китая
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая.
RT на русском 13:04
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае за последние сутки, с 23 по 24 мая, выявили 92 новых случая заражения .
Юга.ру 24 мая в 04:09
Гаджеты
Стала известна цена компактной камеры Sony ZV-1
Megaobzor.com 11:43
Футбол
Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов отреагировал на появившуюся информацию о возможной продаже клуба зарубежным инвесторам.
RT на русском 09:25
Авто
Объявлены рублевые цены на новую Volkswagen Jetta
Стоимость автомобиля составляет от 1 485 000 рублей. Новая Jetta базируется на модульной архитектуре MQB.
Новые автомобили 07:51
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
Здоровье
В Свердловской области 4190 человек заразились коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 4 190 человек – еще 207 случаев было выявлено за минувшие сутки.
Уралинформбюро 03:52
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
По данным издания, стволовые клетки способны предотвратить острую реакцию иммунной системы, которая приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС) — состоянию, когда легкие теряют способность насыщать кровь кислородом.
Lenta.ru вчера в 19:28