Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу. Это следует из данных европейских газопроводов на 26 мая. Поставки газа в Германию достигли нулевой отметки утром 26 мая.

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию

Технологии Google удалила более 7 млн негативных отзывов на приложение TikTok в Play Маркете Как результат, рейтинг TikTok в Play Маркете для Android снизился сначала с 4 до 2 звёзд, а затем и до 1,2 звезды.

Политика Назначена дата проведения «Бессмертного полка» В России назначены даты Парада Победы и акции "Бессмертный полк".

Наука Разработали новый метод обнаружения коронавируса в РФ Российскими учеными разработана новая методика по обнаружению коронавируса: специалисты теперь могут точно определить следы патогена в человеческом организме, используя масс-спектрометры. 4

Экономика Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся. 592

Авто Польские тюнеры доработали BMW M760Li xDrive Специалисты польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics разработали особенную версию BMW M760Li xDrive.

Наука На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль. 2

Космос Предложен новый способ борьбы с космическим мусором Авторы нового исследования предложили необычный способ борьбы с космическим мусором.

Политика США помогут американским компаниям с выводом производства из Китая Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая. 1

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,4K

Футбол Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов отреагировал на появившуюся информацию о возможной продаже клуба зарубежным инвесторам.

Авто Объявлены рублевые цены на новую Volkswagen Jetta Стоимость автомобиля составляет от 1 485 000 рублей. Новая Jetta базируется на модульной архитектуре MQB. 276

Космос Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости. 21

Здоровье В Свердловской области 4190 человек заразились коронавирусом Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 4 190 человек – еще 207 случаев было выявлено за минувшие сутки. 449