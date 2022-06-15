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«Газпром» остановит эксплуатацию газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»

Российская компания "Газпром" планирует остановить еще один газотурбинный двигатель Siemens на компрессорной станции "Портовая", сообщает ТАСС.
Газета.Ru
О сокращении поставок на 60% по «Северному потоку» с 16 июня «Газпром» сообщил
 в своем официальном телеграм-канале.
Капитал страны
Также сообщается, что суточная производительность КС «Портовая» с 01:30 мск 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки.
RT на русском
В Siemens подтвердили, что не могут доставить газовую турбину для «Северного потока» после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций.
Нефтегазовая вертикаль

Подробнее о событии

«Газпром» сообщил об остановке еще одного агрегата на «Северном потоке»
Forbes09:36
«Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного двигателя Siemens на КС «Портовая»
RT на русском09:20
«Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая»
T2409:08
«Газпром» снизит прокачку по «Северному потоку» до 67 млн куб. м в сутки
Интерфакс09:20
«Газпром» остановил еще одну турбину на «Северном потоке»
Коммерсантъ09:12
«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»
ТАСС09:08
Компания «Газпром» остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens
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