Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в интервью агентству Reuters сообщил, что истекающий договор о транзите газа через Польшу по трубопроводу "Ямал - Европа" продлевать не будут. Срок соглашения истекает 18 мая.

«Газпром» остановит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

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