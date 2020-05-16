Энергетика
РЕН ТВ«Газпром» остановит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в интервью агентству Reuters сообщил, что истекающий договор о транзите газа через Польшу по трубопроводу "Ямал - Европа" продлевать не будут. Срок соглашения истекает 18 мая.
Читать в источнике
Оценить2,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Польша продолжает получать российский газ после истечения транзитного контракта
Политическая Экспертиза17 мая в 14:00
Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт
ИА Красная Весна17 мая в 14:22
Польская PGNiG сообщает о бесперебойных поставках газа из РФ после истечения договора
Экономика сегодня17 мая в 13:44
Поставки газа из России в ЕС продолжаются, несмотря на истечение договора с Польшей
Народные новости17 мая в 14:01
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 07:36, Ашберн
Комментарии
Экономика
Названы регионы России с подешевевшей землей
В качестве регионов, где земля за месяц подешевела сильнее всего, эксперты называют Ростовскую (минус 10,9 процента, в среднем 122,5 тысячи рублей), Саратовскую области (минус 9,1 процента, 45,5 тысячи рублей) и Башкирию (минус 7,3 процента, 40 тысяч рублей).
Lenta.ru 07:22
Общество
Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя
Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Здоровье
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом
Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
Эхо Москвы в Челябинске 01:17
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Армия и оружие
ЦАСТ: РФ и Киргизия обсуждают поставки ЗРК «Бук-М1» и вертолётов Ми-8
Сотрудники ЦАСТ (Центра анализа стратегий и технологий) сообщили о том, что власти Киргизии и России обсуждают условия поставок вертолётов Ми-8 и зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», имеющихся в наличии у Вооружённых сил РФ.
Актуальные Новости вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Космос
Фото дня: одинокая галактика поселилась в Местной пустоте
Особенность KK 246 заключается в том, что эта галактика находится в так называемом Местном войде (Local Void) — обширной области пустого пространства, которая расположена вблизи Местной группы галактик.
3DNews 06:40
Музыка
Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году
«Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении ''Евровидения'' в 2021 году в Роттердаме на арене Ahoy», — гласит сообщение.
Woman.ru 17 мая в 07:17
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 17 мая в 09:50
Здоровье
Россияне стали чаще обращаться к услугам онлайн-докторов
Россияне стали чаще обращаться к услугам онлайн-докторов в период самоизоляции из-за распространения коронавируса, пишут «Невские новости».
Вечерняя Москва 05:41
Общество
Синоптик назвал день, когда в Москву вернется тепло
Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, когда в Центральную Россию вернется майское тепло.
Комсомольская правда 07:22
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Общество
В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям
Водителям, допустившим при оформлении цифрового пропуска ошибку в номере автомобиля, отменяют штрафы.
Российская газета 07:24
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
Экономика
Международные резервы России сократились на $4,9 млрд за неделю
Международные резервы РФ за неделю уменьшились на $4,9 млрд, из-за снижения цен на золото, а также переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара на мировых рынках.
RuNews24.ru 16 мая в 12:24
Общество
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
В России обнаружили гигантскую пирамиду, которая по форме в точности копирует египетскую пирамиду Хеопса, однако по размерам превосходит ее в несколько раз.
Lenta.ru 06:35
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на треть
ВВП России по итогам нерабочего апреля рухнул на треть по сравнению с мартом.
Деловое.ТВ 04:47
Происшествия
Полицейские поймали браконьера с пятью сомами и 105 карасями
В рамках очередного рейда операции "Биосфера" в Екатериновском районе Саратовской области полицейские задержали браконьера.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:51
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Певица уже приступила к съемкам. Надежда Бабкина появилась в студии передачи "Модный приговор" на Первом канале.
Дни.ру 04:33
Армия и оружие
Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае
"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 22:21