Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВ«Газпром» остановит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в интервью агентству Reuters сообщил, что истекающий договор о транзите газа через Польшу по трубопроводу "Ямал - Европа" продлевать не будут. Срок соглашения истекает 18 мая.
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Польша продолжает получать российский газ после истечения транзитного контракта

Политическая Экспертиза17 мая в 14:00

Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт

ИА Красная Весна17 мая в 14:22

Reuters: Россия и Польша не будут продлевать контракт на транзит газа

Дождь15 мая в 17:12

Польская PGNiG сообщает о бесперебойных поставках газа из РФ после истечения договора

Экономика сегодня17 мая в 13:44

Поставки газа из России в ЕС продолжаются, несмотря на истечение договора с Польшей

Народные новости17 мая в 14:01

«Газпром» остановит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РЕН ТВ15 мая в 23:08

В Польше сообщили о бесперебойных поставках газа после истечения контракта на транзит

ТАСС17 мая в 13:13
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Названы регионы России с подешевевшей землей

В качестве регионов, где земля за месяц подешевела сильнее всего, эксперты называют Ростовскую (минус 10,9 процента, в среднем 122,5 тысячи рублей), Саратовскую области (минус 9,1 процента, 45,5 тысячи рублей) и Башкирию (минус 7,3 процента, 40 тысяч рублей).
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Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
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Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
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В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация

Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом

Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание.
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Путин вернул Мишустину обязанности премьера

Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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ЦАСТ: РФ и Киргизия обсуждают поставки ЗРК «Бук-М1» и вертолётов Ми-8

Сотрудники ЦАСТ (Центра анализа стратегий и технологий) сообщили о том, что власти Киргизии и России обсуждают условия поставок вертолётов Ми-8 и зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», имеющихся в наличии у Вооружённых сил РФ.
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Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
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Космос

Фото дня: одинокая галактика поселилась в Местной пустоте

Особенность KK 246 заключается в том, что эта галактика находится в так называемом Местном войде (Local Void) — обширной области пустого пространства, которая расположена вблизи Местной группы галактик.
3DNews 06:40
Музыка

Названо место проведения «Евровидения» в 2021 году

«Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении ''Евровидения'' в 2021 году в Роттердаме на арене Ahoy», — гласит сообщение.
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Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
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Россияне стали чаще обращаться к услугам онлайн-докторов

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Синоптик назвал день, когда в Москву вернется тепло

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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
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Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
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Экономика

Международные резервы России сократились на $4,9 млрд за неделю

Международные резервы РФ за неделю уменьшились на $4,9 млрд, из-за снижения цен на золото, а также переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара на мировых рынках.
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В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса

В России обнаружили гигантскую пирамиду, которая по форме в точности копирует египетскую пирамиду Хеопса, однако по размерам превосходит ее в несколько раз.
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

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ВВП России в апреле рухнул на треть

ВВП России по итогам нерабочего апреля рухнул на треть по сравнению с мартом.
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Полицейские поймали браконьера с пятью сомами и 105 карасями

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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

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Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках

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"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 22:21
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