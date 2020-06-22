Экономика
Известия«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока — 2»
Российский энергетический холдинг «Газпром» по-прежнему ожидает запуска работы газопровода «Северный поток — 2» в конце 2020-го либо в начале 2021 года. Об этом 22 июня в ходе телеконференции заявил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
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Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в понедельник, 22 июня, передаст в Государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
RT на русском 05:02
Общество
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи Чон Ын Гён заявила, что в Сеуле и его окрестностях зафиксирована вторая волна заражений коронавирусом.
РИА Новости 05:39
Политика
Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Интерфакс вчера в 19:32
Общество
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Происшествия
В Керчи четыре человека пострадали при взрыве автомобиля на АЗС
Четыре человека пострадали в Керчи вечером в воскресенье от взрыва автомобиля на АЗС.
ТАСС вчера в 16:48
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Фанаты конкурса Евровидение провели голосование в Twitter, "переизбрав" победителей прошлых лет.
Газета.Ru 01:30
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По данным ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича, 1981 года рождения.
Известия 06:36
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Экономика
Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке
Московская биржа в понедельник запускает вечернюю сессию на рынке акций.
ТАСС вчера в 17:05
Общество
Среди новых зараженных COVID-19 в Саратовской области есть 11 детей
Одиннадцать детей есть среди 118 выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных инфекцией увеличилось до 5335, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 20 июня в 01:42
Общество
Возбуждено антимонопольное дело против Госпиталя для ветеранов войн
В середине мая 2020 года начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов заключил контракт на 1,029 млрд рублей с рекламным агентством «Рэд Стар» на закупку средств индивидуальной защиты.
МР7.ру 04:52
Общество
В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 20 июня в 03:09
Авто
Бренд Haval подвел итоги работы за год в России
Rusargument 20 июня в 03:57
Общество
Москва перестала быть лидером по смертности с коронавирусом
Москва перестала быть лидером по числу смертей среди пациентов с коронавирусом за сутки.
Lenta.ru 05:23
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
Российская газета 05:29
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Футбол
Тульский «Арсенал» поздравил пришедшую на матч медсестру в купальнике
РЕН ТВ вчера в 15:58
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн
Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru вчера в 04:31
Общество
Татарстану согласовали переход на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса
Власти Татарстана получили согласование на переход ко второму этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:35
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине
Официальный представитель Кремля уточнил, что не знает того, негативно или позитивно воспринимает книгу Джона Болтона Владимир Путин.
Piter.tv 04:47
Политика
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
Политика
Лукашенко отрицает политические мотивы арестов своих оппонентов
Как сообщало EADaily, в Белоруссии проходит предвыборная кампания, которая должна закончиться 9 августа выборами президента.
Евразия Daily 02:56
Экономика
Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет
Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
REGNUM 05:08