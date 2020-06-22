Экономика

ИзвестияИзвестия«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока — 2»

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Российский энергетический холдинг «Газпром» по-прежнему ожидает запуска работы газопровода «Северный поток — 2» в конце 2020-го либо в начале 2021 года. Об этом 22 июня в ходе телеконференции заявил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
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«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока — 2»

Известия06:41

Срыва не будет. «Газпром» оценил шансы на запуск «Северного потока-2»

Радио Sputnik06:30

«Газпром» все еще ждет запуска «Северного потока 2» в конце 2020 - начале 2021 года

ПРАЙМ06:24
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Четыре человека пострадали в Керчи вечером в воскресенье от взрыва автомобиля на АЗС.
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В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

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У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Татарстану согласовали переход на второй этап снятия ограничений из-за коронавируса

Власти Татарстана получили согласование на переход ко второму этапу снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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В Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине

Официальный представитель Кремля уточнил, что не знает того, негативно или позитивно воспринимает книгу Джона Болтона Владимир Путин.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
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Лукашенко отрицает политические мотивы арестов своих оппонентов

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