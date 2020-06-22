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Российский энергетический холдинг «Газпром» по-прежнему ожидает запуска работы газопровода «Северный поток – 2» в конце 2020-го либо в начале 2021 года. Об этом 22 июня в ходе телеконференции заявил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
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В «Газпроме» назвали ожидаемую дату запуска «Северного потока — 2»

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
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Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

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Российский волейболист напал на водителя в Москве

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По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Во Владимирской области накрыли нарколабораторию с 30 кг наркотиков

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками правоохранительных органов изъято более 30 кг наркотического средства «мефедрон», а также лабораторное оборудование, костюмы индивидуальной защиты и химические реактивы.
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Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края

В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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REGNUM 20 июня в 04:10
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Зеленский призвал граждан Украины «не спорить о войне»

Киев, 22 июня 2020, 12:13 — REGNUM Гражданам Украины не следует спорить из-за даты начала войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщила 22 июня пресс-служба президента Украины.
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Huawei обновит до конца месяца свои старые устройства

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Татарстан выходит на второй этап снятия ограничений

Татарстан вышел на второй этап снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
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«Реал» победил «Реал Сосьедад» и обогнал «Барселону»

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Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
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Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
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В управлении лесами Алтайского края проводятся следственные действия

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Визовые центры Великобритании в России возобновили работу

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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

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Модный разбор: Надежда Бабкина оделась как дерзкий подросток

Модный разбор: Надежда Бабкина оделась как дерзкий подросток 70-летняя Надежда Бабкина на возраст не оглядывается: может позволить себе и блестящие кардиганы в стиле подростков, фанатеющих от R’n’B, и яркие футболки, и облегающие фасоны.
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В Саратовской области исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
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