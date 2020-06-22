МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.

с чего всё началось

Российский энергетический холдинг «Газпром» по-прежнему ожидает запуска работы газопровода «Северный поток – 2» в конце 2020-го либо в начале 2021 года. Об этом 22 июня в ходе телеконференции заявил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.

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