Общество
Известия«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока – 2»
Российский энергетический холдинг «Газпром» по-прежнему ожидает запуска работы газопровода «Северный поток – 2» в конце 2020-го либо в начале 2021 года. Об этом 22 июня в ходе телеконференции заявил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.РИА Новости06:39
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