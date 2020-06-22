Общество

ИзвестияИзвестия«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока – 2»

Российский энергетический холдинг «Газпром» по-прежнему ожидает запуска работы газопровода «Северный поток – 2» в конце 2020-го либо в начале 2021 года. Об этом 22 июня в ходе телеконференции заявил начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
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В «Газпроме» назвали ожидаемую дату запуска «Северного потока — 2»

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. "Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток — 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.
РИА Новости06:39

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В «Газпроме» оценили срок запуска «Северного потока — 2»

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«Газпром» ожидает запуска «Северного потока — 2» в прежние сроки

РЕН ТВ07:14

«Газпром» все еще ждет запуска «Северного потока 2» в конце 2020 - начале 2021 года

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В Газпроме назвали дату запуска «Северного потока — 2»

REGNUM06:47

«Газпром» уточнил ожидаемый срок запуска «Северного потока — 2»

Rambler News Service06:45

«Газпром» оставил без изменений сроки запуска «Северного потока – 2»

Известия06:41

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока — 2»

Национальная служба новостей06:54
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Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову

Российская газета 09:28
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Энергетика

Минэнерго назвало справедливой ценой для нефти $40–50 за баррель

Министерство энергетики РФ считает справедливой ценой равновесия для нефти $40–50 за баррель.
Известия 05:58
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Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

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Lenta.ru вчера в 16:29
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Общество

В Новой Зеландии арестовали активы компании Винника

Веллингтон, 22 июня 2020, 13:18 — REGNUM В Новой Зеландии в рамках расследование дела находящегося во Франции гражданина России Александра Винника заморозили порядка $90 млн компании Canton Business Corporation.
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Происшествия

Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор еще двум участникам запрещенной в России террористической организации "Сеть".
Вести.Ru 08:07
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Путин вместе с ветеранами возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложит цветы к могиле Неизвестного солдата вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и воспитанниками Суворовского военного училища.
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Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
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Общество

В Тюменской области возобновят работу торговые центры

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Общество

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
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Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
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Сценарист «Чернобыля» про The Last of Us Part II: «Это лучшее, во что я играл»

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Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
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Энергетика

Украина оказалась спасением для газового рынка Европы

Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru 09:47
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Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей

Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
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Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram

Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»

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Новую пенсионную реформу предрекли России

В 2024-2025 годах в России может быть реализована еще одна пенсионная реформа.
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

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Спорт

31-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

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Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

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Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
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