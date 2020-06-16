«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.

с чего всё началось

Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

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