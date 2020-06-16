Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
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с чего всё началось

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.
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«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

Lenta.ru02:08

СМИ: «Газпром» придумал новую схему поставок в ДНР и ЛНР

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Rambler News Serviceвчера в 10:10
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Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

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Политика

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Политика

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Кино

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Сахалин.Инфо 18:29
Наука

В Лондоне начинают испытания на людях вакцины от коронавируса

В Лондоне начинают на людях испытания вакцины от коронавируса.
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Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

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Газета.Ru 03:07
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Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
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Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

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Общество

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Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских В пункте временного размещения, который в середине мая развернули в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения: находящиеся там азербайджанцы потребовали, чтобы их пропустили через границу.
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Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno

Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
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Премьер-министр Михаил Мишустин обещал доработать план по выходу из кризиса к 19 июня, однако эксперты полагают, что обсуждение документа может затянуться до конца следующего года.
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«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
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Общество

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Футбол

Бывший игрок «Валенсии» завершил карьеру в 23 года

Бывший центральный защитник «Валенсии» Ибраим Дьялло объявил о завершении карьеры в 23 года.
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Кино

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
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В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом

Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
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Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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