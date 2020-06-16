Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
Как выстроена новая схема поставок, «Газпром» не объясняет. Наиболее вероятны два варианта: через посредника или записывая на «технологические нужды». «Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
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с чего всё началось
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР «Газпром» впервые прекратил раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в непризнанные республики ДНР и ЛНР как поставки на Украину.Коммерсантъвчера в 15:19
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Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Политика
Трамп заявил о сокращении числа американских военных в Германии
Президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить численность американских военных на территории Германии.
Национальная служба новостей вчера в 17:30
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Кино
Бен Уишоу сыграет врача в экранизации книги «Будет больно»
Piter.tv вчера в 08:06
Экономика
Сахалин не торопится возвращать федералам 42,5 миллиона рублей
Сахалин пока не планирует возвращать в федеральную казну 42,5 миллиона рублей за неосвоение субсидии.
Сахалин.Инфо 18:29
Наука
В Лондоне начинают испытания на людях вакцины от коронавируса
В Лондоне начинают на людях испытания вакцины от коронавируса.
Evo-rus.com 13:17
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости вчера в 14:47
Общество
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости 18:43
Наука
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских В пункте временного размещения, который в середине мая развернули в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения: находящиеся там азербайджанцы потребовали, чтобы их пропустили через границу.
РБК 00:58
Музыка
Группу Little Big подозревают в плагиате хита Uno
Российская группа Little Big оказалась в центре споров из-за видео в Tik-Tok, автор которого сравнил песню российских звезд с произведением американской группы Black Eyed Peas.
ФедералПресс 07:04
Политика
План Мишустина может забуксовать на полтора года
Премьер-министр Михаил Мишустин обещал доработать план по выходу из кризиса к 19 июня, однако эксперты полагают, что обсуждение документа может затянуться до конца следующего года.
Инвест-Форсайт 11:24
Авто
Стало известно, какие праворульные авто нельзя будет провозить в Россию
Праворульные легковые машины под запрет не попадают.
Амур.инфо 00:44
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
Футбол
Бывший игрок «Валенсии» завершил карьеру в 23 года
Бывший центральный защитник «Валенсии» Ибраим Дьялло объявил о завершении карьеры в 23 года.
Матч ТВ 15:03
Общество
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»
РИА Новости 17:49
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14
Наука
В Литве нашли останки средневековой женщины с тропическим сифилисом
Оказалось, что среди захороненных находятся останки женщины, погибшей от тропического сифилиса.
ИнфоСМИ 08:35
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49