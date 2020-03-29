Экономика

РБКРБК«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

В документе отмечается, что члены совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 956 740 000 руб.
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«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

РБКвчера в 19:10

Доходы топ-менеджеров «Газпрома» снизились почти вдвое

Коммерсантъвчера в 20:32

Доходы топ-менеджеров «Газпрома» снизились почти вдвое

URA.Ruвчера в 21:11

«Газпром» стал меньше платить топ-менеджерам

News.ruвчера в 20:00

Доходы топ-менеджеров «Газпрома» в прошлом году сократились в полтора раза

Эхо Москвы07:32

Финансовые показатели «Газпрома» снизились

Красная весна02:04

Доходы топ-менеджеров «Газпрома» упали на 1,4 млрд рублей за год

Компания06:09
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
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Политика

Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

В Череповце вводится режим ЧС из-за коронавируса

Режим ЧС из-за коронавируса вводят в Череповце. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.
Вечерние Ведомости вчера в 07:25
Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество

Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Lenta.ru 07:48
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«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Игромания.ру 26 марта в 08:16
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС 07:29
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости 27 марта в 13:23
Политика

Экс-заместитель главы Киевской ОГА скончался от коронавируса

Киев, 29 марта 2020, 14:14 — REGNUM На Украине от осложнений коронавирусной инфекции сегодня, 29 марта, скончался член совета директоров конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко.
REGNUM 07:14
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
Армия и оружие

ЕС призвал к перемирию в Сирии для облегчения борьбы с коронавирусом

Европейский союз призвал распространить прекращение огня, действующее в провинции Идлиб, на всю территорию Сирии, чтобы облегчить борьбу с коронавирусом.
РИА Новости 07:13
Наука

Ученые обнаружили коронавирус у 18 малайских панголинов

Mockva.ru вчера в 17:37
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Передвижение по России могут ограничить

Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Дождь вчера в 05:08
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
RT на русском вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Как болеет Игорь Николаев: Проскуряковой надоело бояться коронавируса

Московский Комсомолец 07:03
Происшествия

В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на крупном концерте

Правоохранители накажут родителей 11 несовершеннолетних, которых обнаружили в ночном клубе Уфы на концерте, при этом организатор мероприятия, собравший на мероприятие более 50 человек, тоже понесет административное наказание, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
РИА Новости 07:47
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом коронавируса

Медики из Американской академии офтальмологии заявили, что выявлен еще один признак коронавируса - конъюнктивит.
Московский Комсомолец вчера в 05:20
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
RT на русском вчера в 07:35
Общество

В России за сутки умерли четверо больных коронавирусом

В России за сутки умерли четверо больных коронавирусом.
Сусанин 04:58
Религия

Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома.
Ведомости 07:25
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
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