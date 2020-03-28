«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

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В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

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Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса

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В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.