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РБКРБК
«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров
URA.Ru
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В документе отмечается, что члены Совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 млрд 956 млн 740 тыс. руб.В источнике
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«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров

РБК 19:10
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Доходы топ-менеджеров «Газпрома» снизились почти вдвое

Коммерсантъ 20:32
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Доходы топ-менеджеров «Газпрома» снизились почти вдвое

URA.Ru 21:11
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