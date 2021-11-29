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«Газпром» отчитался о квартальной прибыли на уровне 584 млрд рублей

Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, в III квартале 2021 г. составила 581,8 млрд руб. против убытка годом ранее на уровне 251,3 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО.
Ведомости
Приведенный показатель EBITDA вырос за девять месяцев на 137% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,21 трлн рублей.
Forbes
Чистый долг компании снизился на 10% и составил 3,485 трлн руб.
Коммерсантъ
Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов тогда отмечал, что финансовые итоги первого полугодия 2021 года стали рекордными для группы.
Коммерсантъ

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