Ведомости«Газпром» отчитался о квартальной прибыли на уровне 584 млрд рублейЧистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, в III квартале 2021 г. составила 581,8 млрд руб. против убытка годом ранее на уровне 251,3 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО.ВедомостиПриведенный показатель EBITDA вырос за девять месяцев на 137% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,21 трлн рублей.ForbesЧистый долг компании снизился на 10% и составил 3,485 трлн руб.КоммерсантъЗаместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов тогда отмечал, что финансовые итоги первого полугодия 2021 года стали рекордными для группы.КоммерсантъЧитать далееСвернутьАБНАБНРамблерAnewsRuposters.ruРБКT24АК&МИА Красная ВеснаForbesПодробнее о событииЧистая прибыль «Газпрома» составила 1,55 триллиона рублейLenta.ru05:05«Газпром» отчитался о рекордной прибыли за девять месяцевКоммерсантъ03:29«Газпром» ожидает «еще более впечатляющих» финансовых итогов в IV кварталеТАСС03:27Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за девять месяцев составила 1,58 триллиона рублейРИА Новости02:13«Газпром» получил за 9 месяцев прибыль по МСФО в 1,59 трлн рублейFinam.Ru02:12Заместитель Председателя Правления «Газпрома» прокомментировал итоги финансовой деятельности 9 месяцевT2402:51«Газпром» повысил оценку инвестиций группы на 2021 г. до 2,004 трлн руб. с 1,829 трлн рубФинмаркет02:25Показать ещёОценить65Поделиться