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«Газпром» отчитался о рекордной чистой прибыли по МСФО за 2021 год в 2,093 трлн рублей

Чистая прибыль "Газпрома", приходящаяся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года составила рекордные для компании 2,093 трлн рублей против 135,3 млрд рублей годом ранее, следует из отчета холдинга.
ТАСС
Выручка от продаж составила 10,241 трлн руб., увеличившись на 62% в годовом выражении.
Газета.Ru
Инвестиции группы "Газпром" в 2022 году могут составить рекордные 2,258 трлн рублей.
ТАСС
Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата увеличилась на 394 799 млн руб., или на 81%, за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, по сравнению с прошлым годом и составила 882 148 млн руб.
Finam.Ru

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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за 2021 год увеличилась в 13 раз по сравнению с 2020 годом
ПРАЙМ10:30
«Газпром» отчитался о рекордной чистой прибыли по МСФО за 2021 год в 2,093 трлн рублей
ТАСС10:25
«Газпром» объявил о рекордной чистой прибыли за 2021 год
Национальная служба новостей10:20
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