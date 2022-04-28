Чистая прибыль "Газпрома", приходящаяся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2021 года составила рекордные для компании 2,093 трлн рублей против 135,3 млрд рублей годом ранее, следует из отчета холдинга.
Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата увеличилась на 394 799 млн руб., или на 81%, за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, по сравнению с прошлым годом и составила 882 148 млн руб.
Президент США Джо Байден в четверг направит Конгрессу предложения, позволяющие изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки.
«С воскресенья, 1 мая, по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооружённых сил Польской Республики», — говорится в сообщении.