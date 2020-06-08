Напомним, что глава Минэнерго Белоруссии направил в Газпром письмо с предложением снизить цену на российский газ. Согласно договоренностям, сейчас эта цена составляет 127 долларов за тысячу кубометров.

Газпром отказал Белоруссии в снижении цены на газ

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