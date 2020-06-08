Энергетика
REGNUMГазпром отказал Белоруссии в снижении цены на газ
Напомним, что глава Минэнерго Белоруссии направил в Газпром письмо с предложением снизить цену на российский газ. Согласно договоренностям, сейчас эта цена составляет 127 долларов за тысячу кубометров.
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«Газпром» настаивает на переговорах по газу с Белоруссией только после погашения долга
Коммерсантъвчера в 06:42
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Происшествия
Михаила Ефремова повезли на допрос
Интерфакс 09:42
Игры
Разработчик Ori: SSD в PS5 хорош для эксклюзивов, остальные будут ориентироваться на минимальную планку
На бумаге SSD внутри PS5 имеет двукратное преимущество над SSD следующего поколения в Xbox Series X, но, по словам господина Малера, сторонним разработчикам не имеет смысла подстраивать свои проекты под скоростной накопитель от Sony.
3DNews 09:54
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
Политическая Экспертиза 08:42
Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Политика
В России появится единый регистр сведений о населении
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о едином информационном регистре сведений о населении России.
РИА Новости вчера в 11:55
Футбол
ЦСКА отложил идею с подписанием Лава
Московский ЦСКА отложил идею с трансфером бразильского нападающего Вагнера Лава, сообщает "РБК Спорт".
Газета.Ru 09:37
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Кино
Сериал «Сваты» покинула актриса Инна Королева
Просто работа над сериалом уже подходит к концу. К сожалению, из-за пандемии коронавируса пришлось сдвинуть сроки выхода нового сезона.
ToDay News Ufa вчера в 10:21
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Общество
Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку
Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13
Армия и оружие
Курды сообщили о подрыве российского бронеавтомобиля в Сирии
По информации агентства, все произошло в районе населенного пункта Кобани, когда российские военные направлялись к деревне Марс-Мелх (Мардж Исмаил).
Lenta.ru 09:12
Происшествия
В УВД по ЦАО начался допрос Ефремова
"В УВД по Центральному административному округу начался допрос Ефремова в рамках уголовного дела по факту аварии", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 10:13
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Общество
NBER: экономика США вошла в рецессию
Национальное бюро экономических исследований (NBER) в понедельник заявило, что экономика США, крупнейшая в мире, находится в состоянии рецессии.
Вести.Ru 03:04
Наука
Археологи составили карту древнеримского города без раскопок
Благодаря технологии радиолокационного сканирования специалисты смогли составить детальную карту древнеримского города Фалерия Нови.
МедиаПоток 08:35
Экономика
Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии
В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что, несмотря на логистические ограничения, связанные с пандемией COVID-19, Россия находит решения, как продолжить экспорт вооружений и военной техники за рубеж.
РБК 06:52
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Общество
Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»
Lenta.ru 08:06
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Спорт
В базе данных PlayStation Store нашли UFC 4
Тест называется «Среда для сбора отзывов от сообщества», и, похоже, к бете дадут доступ вскоре после анонса — он ожидается через неделю, 19 июня на EA Play.
Игромания.ру 08:50
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15