«Газпром» отказался бронировать мощности для транзита газа через Украину
Российская компания не стала бронировать новые мощности для транзита газа через Украину, следует из информации на сайте венгерской торговой платформы RBP. Оператор украинской газотранспортной системы предлагал забронировать 63,7 млн куб. м газа в сутки при цене $0,71 за кубометр.В источнике
С чего всё началось
Цена газа в Европе преодолела планку в $400 за тысячу кубометров
В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Интерфакс07:08