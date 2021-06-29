Российская компания не стала бронировать новые мощности для транзита газа через Украину, следует из информации на сайте венгерской торговой платформы RBP. Оператор украинской газотранспортной системы предлагал забронировать 63,7 млн куб. м газа в сутки при цене $0,71 за кубометр.

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С чего всё началось Цена газа в Европе преодолела планку в $400 за тысячу кубометров В июне "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем. Интерфакс 07:08