Аукцион по бронированию дополнительных мощностей на прокачку газа в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки по газотранспортной системе (ГТС) Украины в Европу во втором и третьем квартале 2022 года закончился безрезультатно.
Поправки в закон «Об исполнительном производстве», которые позволят гасить долги по зарплате в том числе и за счет изъятия имущества должника, в настоящее время обсуждаются в Минтруде, сообщили в Генпрокуратуре.
Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским отменена из-за отказа немецкой стороны оказывать военную помощь Киеву, а также разногласий по поводу «Северного потока-2».