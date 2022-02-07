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«Газпром» отказался бронировать транзит газа через Польшу и Украину на II и III квартал

Аукцион по бронированию дополнительных мощностей на прокачку газа в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки по газотранспортной системе (ГТС) Украины в Европу во втором и третьем квартале 2022 года закончился безрезультатно.
Lenta.ru
Всего на аукционе выставлялись 89,1 миллиона кубометров газа в сутки по польскому маршруту и 9,8 миллиона кубометров — по украинскому.
РИА Новости
Текущая заявка на прокачку российского газа 8 февраля в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией составляет 108,07 миллиона кубов, 7 февраля - 108,1 миллиона.
Finam.Ru
"Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа на континент.
РИА Новости

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«Газпром» не заказал доптранзит через Украину и мощности «Ямала - Европы»
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«Газпром» отказался бронировать транзит газа через Польшу и Украину на II и III квартал
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