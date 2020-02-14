Общество
Московский Комсомолец«Газпром» отказался говорить о будущем «Северного потока-2»
Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если Вашингтон введет санкционный пакет в отношении инвесторов и потенциальных покупателей «голубого топлива», тем самым заблокировав поставки.
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Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Происшествия
Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами
Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Происшествия
Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра
По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
Происшествия
У берегов Ирландии нашли корабль-призрак
Корабль, вероятнее всего, прибило к берегу штормом. Ранее «Альту» уже видели — это было в районе западного побережья Африки.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
Общество
Якубович спас Диброва, которому стало плохо в кинотеатре
Первую помощь ведущему оказал его коллега, Леонид Якубович.
Происшествия
Начальник управления МЧС Башкирии арестован за взятку и мошенничество
Следственный комитет сообщил, что начальник управления МЧС Башкирии взят под стражу в связи с обвинениями в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере, передает RT.
Экономика
Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустует
Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Общество
Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский требует отменить свой приговор за взлом сайта «Аэрофлота»
По делу о взломе сайта авиакомпании Врублевский был приговорен 7 лет назад к 2,5 годам лишения свободы.
Авто
Kia показала новый кроссовер Sorento на официальных фото
Весной 2020 года на Женевском автосалоне может состояться официальная презентация обновленного кроссовера KIA Sorento четвертого поколения.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой впервые покатались на лыжах
Телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками в микроблоге видеороликами, на которых видно, как их общие с Аллой Пугачевой дети – 6-летние двойняшки Гарри и Лиза, учатся кататься на лыжах.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Ранее в WSJ появилась публикация, в которой сообщалось о несогласии премьера Чехии Андрея Бабиша с одним из вариантов английского названия страны.
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Происшествия
Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»
Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Гаджеты
«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет
Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box — ТВ-приставки, разработанной компанией «СберДевайсы» для онлайн-кинотеатра Okko.
Технологии
Nvidia выпускает видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
Новинка отличается от стандартной GeForce RTX 2080 Ti лишь дизайном. Важно отметить, что Nvidia выпустит всего 200 таких видеокарт.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Авто
В Россию приехали первые Geely Coolray
Технологии
В США в 2021 году испытают «тихий» сверхзвуковой самолет
Самолет разрабатывается в рамках программы QueSST, она предусматривает создание технологий, позволяющих снизить шумность сверхзвуковых самолетов для выполнения полетов над населенными пунктами на суше, которые запрещены международными правилами.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Авто
Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту
Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Общество
Температурный рекорд 1949 года побит в Москве
Общество
Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Компания Apple предупредила об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса - производство гаджетов постепенно возобновляется, но процесс запуска идет медленными темпами.