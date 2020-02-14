Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если США введут пакет санкций в отношении инвесторов и потенциальных покупателей газа, тем самым заблокировав поставки.

с чего всё началось

Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если Вашингтон введет санкционный пакет в отношении инвесторов и потенциальных покупателей «голубого топлива», тем самым заблокировав поставки.

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Общество Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера "Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

Общество В Гааге суд вынесет вердикт по жалобе бывших акционеров ЮКОСа Решение по жалобе мажоритарных акционеров нефтяной компании ЮКОС на постановление нижестоящего суда, который отменил взыскание с России $50 млн в их пользу, вынесет Апелляционный суд Гааги.

Общество Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий создание нормы переноса одного выходного в году на 31 декабря, сообщает 18 февраля ТАСС, у которого в распоряжении имеется копия документа.

Политика В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.

Политика Зеленский потребует на «нормандском саммите» создать группу по границе Украинский министр напомнил, что на прошлом саммите сторонам удалось согласовать семь позиций, среди которых не нашлось места вопросу о возврате Киеву контроля над украинско-российской границей.

Общество Якубович рассказал о спасении Диброва Шоумен Леонид Якубович в беседе с журналистами рассказал о том, как поучаствовал в спасении своего коллеги Дмитрия Диброва, которому стало плохо в кинотеатре.