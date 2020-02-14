Общество
Московский Комсомолец«Газпром» отказался говорить о будущем «Северного потока-2»
Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если Вашингтон введет санкционный пакет в отношении инвесторов и потенциальных покупателей «голубого топлива», тем самым заблокировав поставки.
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Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если США введут пакет санкций в отношении инвесторов и потенциальных покупателей газа, тем самым заблокировав поставки.Lenta.ru00:25
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