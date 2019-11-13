Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
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с чего всё началось

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

Интерфаксвчера в 02:39
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