"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

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