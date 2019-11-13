Экономика

РБКРБК«Газпром» отказался от размещения евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

Почему "Газпром" отменил размещение евробондов "Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение облигаций в швейцарских франках из-за угрозы потерять привлеченные деньги, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник и подтвердили РБК два собеседника, близких к "Газпрому".
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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News.ru03:49

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