"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

Почему "Газпром" отменил размещение евробондов "Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение облигаций в швейцарских франках из-за угрозы потерять привлеченные деньги, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник и подтвердили РБК два собеседника, близких к "Газпрому".

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