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Газпром отказался от бронирования дополнительных мощностей украинской ГТС на январь 2022 г

Газпром забронировал на январь 2022 г. мощности польского участка МГП Ямал-Европа в объеме в 19,3 млн м3/сутки, тогда как было предложено 89 млн млн м3/сутки.
Neftegaz.ru
Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки.
ПРАЙМ
На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м. в сутки, востребованными оказались только 19,28 млн куб. м.
ТАСС
Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м. газа в год.
ТАСС

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