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Экономика

«Газпром» отказался продавать больше газа через Украину

Россия отказалась от предложения продавать больше газа через Украину. «Газпром» не воспользовался возможностью забронировать дополнительные мощности для прокачки газа в мае, сообщает «Интерфакс».В источнике
Lenta.ru
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С чего всё началось

«Газпром» не заинтересовался предложением Украины увеличить транзит

Грузоотправители (это может быть только "Газпром") не заинтересовались предложенными "Оператором ГТС Украины" дополнительными мощностями по прокачке газа через Украину на май.
Интерфакс06:52

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«Газпром» отказался увеличить транзит газа через Украину

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«Газпром» отказался продавать больше газа через Украину

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Газпром отверг предложение Украины увеличить транзит

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Finam.Ru02:08