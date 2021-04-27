Названы игры, которые могут стать бесплатными для подписчиков PS Plus в мае

В Сети появилась информация о том, что в майскую подборку бесплатных игр для подписчиков сервиса PS Plus могут войти Battlefield V и Stranded Deep, а также неназванный проект для PlayStation 5. Об этом рассказал портал Areajugones со ссылкой на свои источники.