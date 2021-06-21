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«Газпром» отказался увеличить прокачку газа через Украину

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Столько же российская компания бронировала в июне, в феврале, марте и апреле — тогда речь шла о 14,2 миллиона кубометров в сутки, и только в январе было 41,2 миллиона. Таким образом, «Газпром» вновь, несмотря на рост спроса на топливо в Европе, отказался увеличить транзит в этом направлении.В источнике

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