Экономика

ДождьДождь«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потери средств

«Газпром» отказался от размещения евробондов в швейцарских франках, намеченное на эту неделю, из-за риска потерять средства после судебных требований «Нафтогаза Украины», сообщает «Интерфакс», со ссылкой на информированный источник.
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13 ноября в 02:39

Подробнее о событии

«Газпром» в 2019 году не планирует привлекать дополнительное заемное финансирование

ТАСС13 ноября в 11:37

«Газпром» отменил выпуск облигаций в швейцарских франках. В чем причина?

РБК13 ноября в 06:16

«Газпром» отказался размещать евробонды из-за угроз Украины

Газета.Ru13 ноября в 05:35

«Нафтогаз» ограничил доступ «Газпрома» на внешние рынки капитала

Ведомости13 ноября в 06:53

«Интерфакс»: «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

Коммерсантъ13 ноября в 03:59

«Газпром» не стал размещать евробонды из-за риска потери средств

News.ru13 ноября в 03:49

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

Интерфакс13 ноября в 02:39
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Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса вчера в 15:58
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Общество

В Венеции введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения

Ведомости вчера в 13:58
Политика

Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
REGNUM вчера в 14:14
Наука

Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней Греции

Как оказалось, родиной серебряных копий, входящих в состав так называемого Бородинского клада, является совсем не Древняя Греция.
Дни24 00:12
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Шоу-бизнес

Пугачева заработала около 18 миллионов за концерт в Минске

Утверждается, что оставшаяся часть дохода в размере около 12 миллионов досталась организаторам — за вычетом цены аренды зала.
WomanHit.ru вчера в 06:25
Происшествия

Два самолета столкнулись в Шереметьево

В Шереметьево 15 ноября два самолета столкнулись крыльями на стоянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Lenta.ru 00:53
Хоккей

Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков

Чемпионат вчера в 22:49
Экономика

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Lenta.ru 01:09
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Политика

В Киеве грозятся отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
Аргументы и Факты 13 ноября в 12:45
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета вчера в 03:38
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
RT на русском 00:50
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы

Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
ФАН вчера в 00:18
Интернет

Портал госуслуг стал принимать платежи через Google Pay

Мобильное приложение "Госуслуги" получило функцию приема платежей через через сервис Google Pay.
Будущее России. Национальные проекты 00:00
Происшествия

Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
РЕН ТВ вчера в 15:19
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33
Происшествия

На западе Москвы после взрыва загорелись квартиры на трех этажах

РБК вчера в 20:15
Культура

"Союзмультфильм" снимет 26 новых серий "Ну, погоди!"

Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!".
ТАСС вчера в 13:37
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

РИА Новости вчера в 17:04
Общество

Синоптики прогнозируют аномальные холода в России

В беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Петрозаводск говорит 13 ноября в 02:41
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер вчера в 10:30
Кино

Продолжением «Полицейского из Беверли-Хиллз» займётся Netflix

Пока что Netflix занимается сценарием нового «Полицейского из Беверли-Хиллз».
Игромания.ру вчера в 09:01
Армия и оружие

Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.
Газета.Ru 01:19
Авто

Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS

Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
110km.ru 12 ноября в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
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