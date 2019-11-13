Экономика
Дождь«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потери средств
«Газпром» отказался от размещения евробондов в швейцарских франках, намеченное на эту неделю, из-за риска потерять средства после судебных требований «Нафтогаза Украины», сообщает «Интерфакс», со ссылкой на информированный источник.
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с чего всё началось
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс13 ноября в 02:39
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«Газпром» в 2019 году не планирует привлекать дополнительное заемное финансирование
ТАСС13 ноября в 11:37
«Интерфакс»: «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
Коммерсантъ13 ноября в 03:59
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