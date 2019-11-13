Экономика
Дождь«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потери средств
«Газпром» отказался от размещения евробондов в швейцарских франках, намеченное на эту неделю, из-за риска потерять средства после судебных требований «Нафтогаза Украины», сообщает «Интерфакс», со ссылкой на информированный источник.
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с чего всё началось
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс02:39
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О мистической версии в деле Олега Соколова заявил адвокат
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев заявил, что в деле об убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко может быть и мистическая сторона, которую нельзя исключать, сообщает РБК.
Московский Комсомолец 11:06
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Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
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Lenta.ru 06:12
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На Урале мать девять лет держала детей взаперти без документов
Свободная Пресса 06:45
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Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
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Авто
Стала известна дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach
Новый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Реальное время вчера в 10:17
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В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
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Apple может уже сегодня представить новый 16-дюймовый MacBook Pro
Apple может представить новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro уже сегодня, 13 ноября 2019 года.
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Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета 11:19
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста.
РБК 10:07
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
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Задержан глава ростовского ГУФСИН
Газета.Ru 04:27
Здоровье
Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»
Тяжельников подчеркнул, что ресурсов у человека при работе без отпуска может хватить максимум на два-три года.
Lenta.ru 09:35
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Наука
Радар помог ученым исследовать следы древних охотников на мамонта
В заповеднике Уайт-Сендз, расположенном на территории Нью-Мексико (Соединенные Штаты Америки) ученые нашли человеческие следы древних охотников на мамонтов.
Ugpressa.ru 10:27
Политика
Додон выдвинул кандидатом в премьеры Молдавии экс-министра финансов
Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул кандидатом на пост премьера страны бывшего министра финансов Иона Кику.
RT на русском 11:21
Общество
В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины
Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Политика
Верховная рада поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым предполагается открыть рынок земель сельхозназначения.
РБК 09:19
Кино
Disney начала предупреждать о сценах расизма в мультфильмах
Пометки о содержании "устаревших культурных стереотипах" теперь сопровождают начало показа мультфильмов "Дамбо", "Леди и Бродяга", "Коты-аристократы", "Книга джунглей", и других, пишет Mashable.
Новые Известия 09:27
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:59
Космос
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью шесть миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
РИА Новости 03:48
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Футбол
Игроки сборной России отказались играть в новой форме
Дебютировать в экипировке российская сборная должна была в матче отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии, однако позднее появилась информация, что большинство футболистов остались недовольны формой, из-за чего якобы отказались играть в ней.
Газета.Ru 07:44
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Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
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People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Гаджеты
Hisense представила новый смартфон с батареей на 10010 мАч
Новинкой стал King Kong 6, который на рынке сменит прошлую модель — King Kong 5. Как и прошлый аппарат King Kong 6 оснащен двумя аккумуляторами общей емкостью 10010 мАч, а это позволит смартфону на одном заряде проработать до пяти дней без подзарядки.
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Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Две машины за один день застряли под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.
Известия 08:57
Армия и оружие
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск
Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.
BFM.ru 08:48
Финансы
Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 04:54