Экономика

ДождьДождь«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потери средств

«Газпром» отказался от размещения евробондов в швейцарских франках, намеченное на эту неделю, из-за риска потерять средства после судебных требований «Нафтогаза Украины», сообщает «Интерфакс», со ссылкой на информированный источник.
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Источники: «Газпром» отменил размещение еврооблигаций в швейцарских франках

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«Нафтогаз» ограничил доступ «Газпрома» на внешние рынки капитала

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News.ru03:49

«Газпром» отказался размещать евробонды из-за угроз Украины

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
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Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

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