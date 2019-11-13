Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
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с чего всё началось

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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«Интерфакс»: «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

Коммерсантъвчера в 03:59

«Газпром» отказался размещать евробонды из-за угроз Украины

Газета.Ruвчера в 05:35

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

Интерфаксвчера в 02:39
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Закончен ремонт детской поликлиники №40 в Нижнем Новгороде

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Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

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Студент открыл стрельбу в колледже Благовещенска

В Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек открыл огонь на третьем этаже.
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Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Пятый канал вчера в 04:39
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«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
RT на русском вчера в 09:21
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Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
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Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

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Бузова анонсировала выступление на Евровидении

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Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ

Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
News.ru 10:29
Космос

Робот Федор больше не полетит в космос

Знаменитый робот Федор больше не полетит в космос, сообщает Interfax со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по науке Александра Блошенко.
Петербургский дневник вчера в 08:13
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Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе

Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
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Власти Ростовской области прокомментировали заявление главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина о недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.
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Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
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Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

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Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
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Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
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Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе

Новую комету в Солнечной системе открыл астроном-любитель из крымского поселка Научного Геннадий Борисов.
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В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры

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В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
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Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений

Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
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Терешин показал «руки базуки» после операции

Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
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Nissan Almera со сменой поколений обзавелся турбомотором

Японский автопроизводитель Nissan вывел на азиатский рынок седан Almera новой генерации.
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Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

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В аргентинской лавовой трубке нашли сенокосца-троглодита

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Медведев назвал недостаточными темпы диспансеризации

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Собчак ответила на критику Михалкова

На минувшей неделе, Михалков посвятил очередной выпуск своей авторской программы «Бесогон ТВ» на телеканале «Россия 24» свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.
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На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
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