Энергетика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

Интерфакс02:39

«Газпром» отказался от размещения евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

РБК02:49
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Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
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Эксперт из РАРАН Константин Сивков рассказал о скором «позорном поражении» армии США в Сирии.
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Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.
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Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

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Российская школьница умерла в «Артеке»

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Россия загрузит супероружие в шахты до конца года

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