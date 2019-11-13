"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Технологии К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.

Экономика Богатейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей Топ-10 богатый российских компаний, не считая банков, накопили на счетах на конец 2018 года 3,4 трлн рублей.

Общество Первый европейский завод Tesla построят в Берлине В Берлине построят первый европейский завод американского производителя электромобилей Tesla, передает Reuters.

Происшествия Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу.

Спорт Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Риди рассказал о ситуации с российским допинговым скандалом.

Технологии Власти США начали расследование против медицинского проекта Google Расследование в отношении совместного проекта корпорации Google и медицинской организации Ascension начало Управление по гражданским правам при министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Финансы Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Кино Фильм Андрея Кончаловского «Грех» представили в Москве В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».

Общество Путин одобрил внедрение в России нового налога Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.

Футбол Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.

Общество Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.

Происшествия Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Кино Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Происшествия Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.

Политика Белоруссия назвала условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал об условиях подписания дорожных карт по интеграции с Российской Федерацией.