"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

В минувшую пятницу "Газпром" опубликовал материалы новой программы бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом в 30 млрд евро, включая обновленный информационный меморандум. Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита.

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