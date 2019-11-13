Экономика
Интерфакс«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
В минувшую пятницу "Газпром" опубликовал материалы новой программы бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом в 30 млрд евро, включая обновленный информационный меморандум. Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита.
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с чего всё началось
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс02:39
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