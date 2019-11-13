Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

В минувшую пятницу "Газпром" опубликовал материалы новой программы бондов новой SPV Gaz Finance PLC с лимитом в 30 млрд евро, включая обновленный информационный меморандум. Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита.
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с чего всё началось

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс02:39

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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

Интерфакс02:39

«Газпром» отказался от размещения евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

РБК02:49

«Интерфакс»: «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

Коммерсантъ03:59

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Lenta.ru04:59

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News.ru03:49

Рынок акций РФ утром снижается во главе с «Газпромом» вслед за миром в отсутствие позитива по переговорам США-КНР

Финмаркет04:43

Украина гонит «Газпром» с рынка ценных бумаг

Утро.ru04:32
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
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Обвиняемый в расчленении девушки историк не захотел обжаловать арест

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Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Бориса Ротенберга орденом Александра Невского.
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По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
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«Спартак» обыграл ЦСКА впервые за 6 лет

Спорт-Экспресс вчера в 15:11
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Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда

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Авто

АвтоВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль»

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В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов

В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
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На Донбассе подорвался комбриг ВСУ

В районе Волновахи на территории Донецкой Народной Республики подорвался на мине командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Евгений Коростылев.
ANNA-News вчера в 22:30
Экономика

Перевозчики Казани заявили о вынужденной продаже автобусов

Ассоциации перевозчиков Татарстана сообщает о вынужденной продаже автобусов частными ПАТП Казани в связи с ростом цен на топливо.
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В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
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Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update

Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
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Общество

По версии журнала Glamour Регина Тодоренко стала женщиной года

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Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
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Фракция «Слуга народа» заблокировала трибуну Рады

Фракция президента Украины Владимира Зеленского заблокировала трибуну Верховной рады Украины с тем, чтобы не допустить срыва своими оппонентами рассмотрения законопроекта, который снимет запрет на продажу земли.
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В Крым прибыла делегация иностранных журналистов

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Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

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HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

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Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

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