Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

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"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

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«Газпром» отказался от размещения евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

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