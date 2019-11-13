Экономика
Интерфакс«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции
Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Происшествия
Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции
Юридического задержания в настоящее время не произошло.
Lenta.ru 04:17
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Экономика
Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей
На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
REGNUM 03:04
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» представили в Москве
В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».
Россия – Культура вчера в 01:56
Происшествия
Российская школьница умерла в «Артеке»
Lenta.ru 03:42
Армия и оружие
Возросло число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа
Число погибших в результате нанесения ВВС Израиля ударов по палестинскому сектору Газа возросло до десяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Московский Комсомолец вчера в 16:07
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат 11 ноября в 15:12
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Общество
Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.
RT на русском 04:04
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Технологии
МегаФон ускоряет «Интернет вещей» в пять раз
МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России.
Retail & Loyalty 02:33
Общество
В ФСБ заметили риски в создании единой базы данных жителей РФ
ФСБ считает, что указанная база – «крайне опасная идея централизации всей информации».
Государственные Вести 01:42
Общество
Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод
Глава Tesla, американский миллиардер Илон Маск, объявил, что первый автосборочный завод компании в Европе будет построен в Берлине.
Forbes 02:22
Армия и оружие
Украинские нацисты подбили автомобиль офицера ВСУ
В Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР прокомментировали преступление нацистов из украинского «Правого сектора» (запрещен в РФ и ДНР).
Журналистская правда 02:23
Общество
Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников
Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение.
Gazeta.SPb вчера в 04:58
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru вчера в 09:28
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском 11 ноября в 22:03
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Экономика
Власти раскрыли расходы регионов на нацпроекты
Кто потратил больше всех Среди лидеров по расходам на нацпроекты (в абсолютных значениях) на 1 ноября оказались Москва (82 млрд руб.), Московская область (60 млрд руб.) и Санкт-Петербург (40 млрд руб.), согласно данным "Электронного бюджета".
РБК вчера в 23:00
Общество
Медведев пообщался с жителями села Санниково
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
ТАСС 03:23
Здоровье
Найден источник гаффской болезни в тюменской деревне
«Источником заболевания стала рыба из озера Андреевского, расположенного возле деревни Ачиры Тобольского района», — приводит РИА «Новости» сообщение департамента.
Телеканал 360° 04:09
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09