Экономика
Московский Комсомолец«Газпром» отменил размещение евробондов из-за Украины
"Газпрому" придется отказаться от намеченного на эту неделю размещения евробондов в швейцарских франках. Претензии на эти средства может выдвинуть украинский "Нафтогаз".
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"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс02:39
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