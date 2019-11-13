"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

"Газпрому" придется отказаться от намеченного на эту неделю размещения евробондов в швейцарских франках. Претензии на эти средства может выдвинуть украинский "Нафтогаз".

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