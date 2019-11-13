"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК пояснили, что решение принято из-за риска потерять деньги: претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз».

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".

Общество ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Забайкалье Микроавтобус врезался сразу в два грузовика В ДТП на трассе Чита-Забайкальск, в 60 км от посёлка Агинское погибли шесть человек.

Политика Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС Премьер Украины Алексей Гончарук отреагировал на то, что парламент Германии (бундестаг) принял проект закона, который регулирует поправки к Газовой директиве ЕС в стране.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Общество Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне Уточняется, что в среднем россияне запрашивают зарплату меньше, чем гастарбайтеры на шесть процентов.

Общество Роструд предупредил о мошенниках под видом инспекторов Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила о случаях телефонного мошенничества в более 20 регионах при проведении государственной инспекции труда компаний.

Происшествия Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы Председатель Европейского совета (ЕС) Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».

Общество Насильникам и убийцам запретят работать таксистами Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.

Происшествия Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.

Экономика Выручка «МегаФона» от мобильных услуг снизилась из-за ЧМ-2018 В компании объяснили динамику ростом потребления мобильных услуг во время чемпионата мира по футболу 2018 года, пик которого пришелся на финальные матчи в третьем квартале.

Теннис Рафаэль Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на россиянином Даниилом Медведевым в Лондоне.

Футбол «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе футболиста Ибрагимовича «Лос-Анджелес Гэлакси» и шведский нападающий Златан Ибрагимович не будут продлевать контракт, который истекает в конце 2019 года.

Происшествия В хабаровской школе умер 11-летний ребенок Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.

Хоккей Буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией» "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии Флайерз".

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.

Финансы Рубль повысился к доллару и евро Рубль вырос к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.

Политика В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.

Происшествия СК РФ заявил, что в СМИ распространяют ложную информацию о ЧП в колледже СК напоминает, что достоверная информация о ходе расследования может исходить исключительно от следственных органов, в производстве которых находится уголовное дело.

Футбол Adidas отреагировал на проблемы с новой формой сборной России Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas прокомментировал отказ сборной России по футболу играть в форме, разработанной специально к чемпионату Европы 2020 года.

Общество В Екатеринбурге проверят павильон с тараканами и шаурмой В Екатеринбурге Роспотребнадзор и полиция проверят павильон, торгующий шаурмой и другой выпечкой, приготовленной якобы в антисанитарных условиях.