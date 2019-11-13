Экономика

ДождьДождь«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потери средств

«Газпром» отказался от размещения евробондов в швейцарских франках, намеченное на эту неделю, из-за риска потерять средства после судебных требований «Нафтогаза Украины», сообщает «Интерфакс», со ссылкой на информированный источник.
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс02:39

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«Газпром» в 2019 году не планирует привлекать дополнительное заемное финансирование

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«Интерфакс»: «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

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«Газпром» отказался размещать евробонды из-за угроз Украины

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«Газпром» отменил выпуск облигаций в швейцарских франках. В чем причина?

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«Нафтогаз» ограничил доступ «Газпрома» на внешние рынки капитала

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«Газпром» не стал размещать евробонды из-за риска потери средств

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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

Интерфакс02:39
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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Общество

В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»

Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Шоу-бизнес

Елизавета Арзамасова рассказала об отношениях с «сестрами» из «Папиных Дочек»

Bimru.ru 05:54
Общество

Ущерб от наводнения в Венеции составил сотни миллионов евро

ТК Звезда 09:27
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Финансы

Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам

Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 04:54
Культура

Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
Экономика

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Космос

Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа

Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Политика

В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о СМИ-иноагентах

Комитет Госдумы по информтехнологиям, информационной политике и связи получил десять поправок в законопроект о СМИ-иноагентах, который готовится ко II чтению в нижней палате парламента, сообщила пресс-служба комитета.
Rambler News Service вчера в 06:22
Футбол

Тедеско рассказал, почему выбрал «Спартак»

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско рассказал о том, как решился возглавить столичную команду.
РИА Новости 05:05
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:59
Экономика

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Футбол

Бернарду Силва дисквалифицирован на 1 матч за расизм

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на 1 матч за «расистский» твит в отношении партнёра по команде Бенжамена Менди, сообщает журналист The Mirror Дэвид МакДоннелл.
Metaratings 09:55
Футбол

Венгер возглавил отдел глобального развития футбола ФИФА

ФИФА объявила о назначении 70-летнего тренера на должность руководителя отдела глобального развития футбола.
Бомбардир.ру 10:34
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Авто

Кроссвэн Mitsubishi Xpander Cross представлен официально

Компания Mitsubishi на фоне повсеместного увлечения кроссоверами выпустила кросс-версию минивэна Mitsubishi Xpander, представленного на рынках юго-восточной Азии.
Allroader.ru вчера в 13:31
Спорт

ВАДА сократит дисквалификацию за кокаин

В новом антидопинговом кодексе ВАДА будет изменена система наказаний за употребление кокаина и каннабиса.
Спорт-Экспресс 09:19
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Футбол

«Наполи» может быть продан за 560 миллионов евро

Катарцы предложили президенту итальянского клуба Аурелио Де Лаурентису 560 миллионов евро.
Sportbox.RU вчера в 14:42
Общество

Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб

Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
РБК 10:25
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости 11 ноября в 16:20
Армия и оружие

В ООН подсчитали жертв войны в Донбассе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека подсчитала число жертв среди мирного населения, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 12:27
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
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