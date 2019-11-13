Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК пояснили, что решение принято из-за риска потерять деньги: претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз».
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с чего всё началось

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс02:39

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«Нафтогаз» ограничил доступ «Газпрома» к рынкам внешнего капитала

Ведомости06:53

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

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«Газпром» не стал размещать евробонды из-за риска потери средств

News.ru03:49

«Газпром» отказался размещать евробонды из-за угроз Украины

Газета.Ru05:35
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Политика

Стало известно о попытке зарубежных спецслужб попасть на советскую космическую станцию

Представитель одной из зарубежных разведок предпринял попытку полететь на советскую орбитальную станцию в качестве космонавта, но был рассекречен сотрудникам ФСБ, рассказал ветеран ведомства, экс-глава отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, первый глава Звездного городка, полковник в отставке Николай Рыбкин.
Взгляд.ру 07:11
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Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
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People назвал самого сексуального мужчину

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Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
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Армия и оружие

Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

Создание в России уникальных образцов вооружений стало заслугой и военных контрразведчиков, которые в свое время умело отвлекли внимание зарубежных спецслужб, сообщил в среду экс-глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний.
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Общество

Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Армия и оружие

Жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа стали десять человек

Десять человек погибли, еще 45 получили травмы в результате ответной атаки армии Израиля по сектору Газа, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя палестинского министерства здравоохранения.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
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На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
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Следствие проверит, подстрекали ли подруги сестер Хачатурян к убийству

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Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
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Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
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Общество

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Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
РБК 05:29
Общество

Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Армия и оружие

Минобороны РФ сменило командующего российской группировкой в Сирии

"В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко", - пишет газета.
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Московские врачи госпитализировали Клаву Коку из Black Star

Артистка Black Star Клава Кока попала в больницу в Москве после того, как вернулась с выступления в Израиле.
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Кино

Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel

Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Космос

На Марсе произошли необъяснимые выбросы кислорода

Ранее ученые обнаружили на Марсе выбросы метана. Количество газа возрастало и падало вне зависимости от известных внешних обстоятельств.
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Происшествия

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Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

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Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП под Самарой

Заместитель генерального директора по производству РКЦ "Прогресс" Вадим Небога погиб в ДТП под Самарой 13 ноября.
ТАСС 06:25
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Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
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Авто

Новый Land Rover Defender снимется в новом фильме о Джеймсе Бонде

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
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Общество

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Почеттино может быть уволен из «Тоттенхэма» после матча с «Вест Хэмом»

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» опасается, что главный тренер команды Маурисио Почеттино может не спасти неудачно начавшийся сезон, и раздумывает над тем, чтобы уволить аргентинца в случае проигрыша в следующем матче чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед».
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Культура

HBO планирует снять продолжение сериала «Друзья»

Телеканал HBO ведёт переговоры с Warner Bros. о съёмках продолжения знаменитого сериала «Друзья».
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ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Ростелекома» о консолидации оператора мобильной связи Tele2.
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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
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Во «Внуково» задержан третий фигурант дела об угрозах судье

В аэропорту «Внуково» перед вылетом за границу задержали третьего фигуранта дела об угрозах расправой в адрес судьи Мосгорсуда Евгения Ерзунова.
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