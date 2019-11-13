Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК пояснили, что решение принято из-за риска потерять деньги: претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз».
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

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«Интерфакс»: «Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

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