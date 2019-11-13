Экономика
Ведомости«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК пояснили, что решение принято из-за риска потерять деньги: претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз».
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с чего всё началось
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс02:39
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Прямые поезда между Москвой и Севастополем начнут курсировать уже весной следующего года.
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Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
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Известия вчера в 06:30
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МИД России назвал неприемлемой политизацию СМИ «Северного потока — 2»
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Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
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RuNews24.ru 07:58
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В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Киев отреагирует на запуск поездов по железнодорожной части Крымского моста.
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В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ 08:09
Общество
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Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
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Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
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В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
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Sputnik Южная Осетия 03:37
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В Москве открывается выборное собрание Российской академии наук
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Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
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