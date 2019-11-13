"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК пояснили, что решение принято из-за риска потерять деньги: претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз».

Политика Бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС Бундестаг принял законопроект, регулирующий применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Напомним, что Эрдоган посетит США 12-13 ноября и обсудит с Трампом закупку новейших истребителей, российских и американских систем ПВО С-400 и Patriot, а также ситуацию в Сирии.

Происшествия Арестант погиб в столичном СИЗО Заключенный, арестованный летом этого года по подозрению в распространении наркотиков, погиб в следственном изоляторе номер 3 в Москве.

Политика Коломойский пообещал США российские танки в Польше Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.

Происшествия В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».

Общество Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами Представители крупнейших российских банков рассказали, что у мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый способ обналичивания средств.

Политика Конгресс США продолжит открытые слушания по импичменту Трампа В среду на нынешней неделе пройдут первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента Трампа с и.о. посла США на Украине Биллом Тейлором и заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.

Происшествия В Забайкалье объявлен траур по 11 погибшим в ДТП Напомним, сегодня, 14 ноября, около 7:00 местного времени при столкновении трёх автомобилей семеро человек погибли и ещё двое получили ранения.

Футбол В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.

Общество Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.

Происшествия В хабаровской школе умер 11-летний ребенок Сегодня утром в хабаровской школе №58 умер 11-летний мальчик. Он скончался в медицинском кабинете.

Шоу-бизнес Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом 31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.

Общество ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте Банк России назвал «неприемлемой» и «недопустимой» рассылку именных кредитных карт по почте, сообщает «Коммерсантъ».

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.