"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК пояснили, что решение принято из-за риска потерять деньги: претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз».

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