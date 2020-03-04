Общество
Эхо МосквыГазпром отменил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса
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с чего всё началось
Другой собеседник в одной из «дочек» «Газпрома», связанной экспортными операциями, подтвердил, что их зарубежные командировки также отменены со 2 марта. При этом в частные поездки ездить можно, но нужно сообщать о них, а после возвращения посетить терапевта и отчитаться о своем самочувствии.РБК05:09
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