Общество

ФедералПрессФедералПресс«Газпром» отменяет все заграничные командировки из-за коронавируса

Все зарубежные деловые поездки сотрудников «Газпрома» будут отменены до момента стабилизации ситуации с коронавирусом в мире. Об этом «ФедералПресс» сообщил источник, близкий к газовой монополии.
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с чего всё началось

«Газпром» отменил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

Другой собеседник в одной из «дочек» «Газпрома», связанной экспортными операциями, подтвердил, что их зарубежные командировки также отменены со 2 марта. При этом в частные поездки ездить можно, но нужно сообщать о них, а после возвращения посетить терапевта и отчитаться о своем самочувствии.
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