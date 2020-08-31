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ТАСС
ТАСС

«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

"Газпром" видит признаки восстановления цен на газ на европейском рынке, заявил начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции с инвесторами.В источнике
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Евразия Daily

«Газпром» откладывает возвращение американского СПГ в Европу

Евразия Daily07:49
Вестник Кавказа

В «Газпроме» рассказали о положительной динамике газовых цен в Европе

Вестник Кавказавчера в 10:52
Экономика сегодня

Резкое снижение газовых цен убрало конкурентов России из Европы

Экономика сегоднявчера в 13:24
ПРАЙМ

«Газпром» отчитался: улучшает прогнозы по объемам экспорта и ждет «белых лебедей»

ПРАЙМвчера в 14:30
Rambler News Service

«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 11:12
Коммерсантъ

«Газпром» пересмотрел свой прогноз поставок в Европу

Коммерсантъвчера в 15:44
ТАСС

«Газпром» ожидает объема экспорта газа в Европу в 2020 году на уровне 170 млрд куб. м

ТАССвчера в 10:57

MediaTek представила мощный игровой чипсет Helio G95

Более года назад MediaTek анонсировала свои игровые чипсеты серии G90 с G90 и G90T, а теперь компания представляет новый топ-дог линейки под названием G95 - разогнанную версию G90T с улучшенной на 5% производительностью графического процессора.
NewInform06:29

«Интурист» запустит перелеты из Екатеринбурга и Кавминвод в Анталью

Российский туроператор «Интурист» запустит стыковочные рейсы через Ростов-на-Дону в Анталью из Кавказских Минеральных вод с 5 сентября и из Екатеринбурга с 10 сентября, сообщили в пресс-службе туроператора.
Rambler News Service05:47
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