«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке
Смотрите также
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Поезда временно не останавливаются на станции метро «Строгино»
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Филолога Гасана Гусейнова уволили из ВШЭ
В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ
В ООН заявляют о 450 случаях пыток в Белоруссии
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым запросил восемь лет тюрьмы для актера
Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ
Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова
Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Польша сняла запрет на авиационное сообщение с Россией
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Филолога Гасана Гусейнова уволили из ВШЭ
Сын Цоя показал письмо Путину с просьбой запретить фильм Учителя
"Газпром" видит признаки восстановления цен на газ на европейском рынке, заявил начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции с инвесторами.В источнике
Подробнее о событии
«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году
Rambler News Serviceвчера в 11:12