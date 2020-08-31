«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке
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Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.В источнике
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Rambler News Serviceвчера в 11:12