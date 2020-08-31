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ТАСС
ТАСС

«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.В источнике
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Российская газета

Холодный расчет

Российская газета11:37
Коммерсантъ

«Газпром» пересмотрел свой прогноз поставок в Европу

Коммерсантъвчера в 15:44
ТАСС

«Газпром» ожидает объема экспорта газа в Европу в 2020 году на уровне 170 млрд куб. м

ТАССвчера в 10:57
ПРАЙМ

«Газпром» отчитался: улучшает прогнозы по объемам экспорта и ждет «белых лебедей»

ПРАЙМвчера в 14:30
Вестник Кавказа

В «Газпроме» рассказали о положительной динамике газовых цен в Европе

Вестник Кавказавчера в 10:52
Rambler News Service

«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 11:12
Экономика сегодня

Резкое снижение газовых цен убрало конкурентов России из Европы

Экономика сегоднявчера в 13:24

Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки

«В конце августа Арсланову были предъявлены три обвинения — два по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и одно по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Козловцева ТАСС.
Известия11:35
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Глубоко внутри звезд может процветать странная форма жизни

Если ключевыми критериями являются способность кодировать информацию и способность носителей информации к самовоспроизведению быстрее, чем они умирают, тогда гипотетические монопольные частицы, нанизанные на космические нити могут составить основу жизни внутри звезд.
Машины и Механизмы08:42

ЦБ не поддержал проект по майнингу криптовалют из своей «песочницы»

31 августа президент РАКИБ Юрий Припачкин отправил письмо (есть в распоряжении «РБК-Крипто») главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором указал, что отказ не мотивирован, а во время пилотирования проекта в регуляторной «песочнице» всесторонне рассматривались схема, преимущества и риски данного решения.
РБК11:25

Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Башкирия вступила в дело как третье лицо и требует вернуть акции в собственность республики, а также возместить ущерб, который глава региона Радий Хабиров оценил в 34 миллиарда рублей Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау.
РИА Новости05:00
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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В Пензе задержан замначальника Судебного департамента

По информации следствия, замначальника управления Судебного департамента в Пензенской области обвиняют в покушении на получение взятки в размере 1,5 млн рублей от подрядчика по госконтракту, предусматривающему строительство здания суда.
Пенза-Обзор03:50
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