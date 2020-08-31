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ТАСС
ТАСС

«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

"Газпром" видит признаки восстановления цен на газ на европейском рынке, заявил начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции с инвесторами.В источнике
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Евразия Daily

«Газпром» откладывает возвращение американского СПГ в Европу

Евразия Daily07:49
ТАСС

«Газпром» ожидает объема экспорта газа в Европу в 2020 году на уровне 170 млрд куб. м

ТАССвчера в 10:57
ПРАЙМ

«Газпром» отчитался: улучшает прогнозы по объемам экспорта и ждет «белых лебедей»

ПРАЙМвчера в 14:30
Экономика сегодня

Резкое снижение газовых цен убрало конкурентов России из Европы

Экономика сегоднявчера в 13:24
Rambler News Service

«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 11:12
Вестник Кавказа

В «Газпроме» рассказали о положительной динамике газовых цен в Европе

Вестник Кавказавчера в 10:52
Коммерсантъ

«Газпром» пересмотрел свой прогноз поставок в Европу

Коммерсантъвчера в 15:44

Адвокат прокомментировал видео с автомобилем Ефремова перед ДТП

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил РИА Новости, что видеозаписи доказывают, что в машину Михаила Ефремова перед выездом на Садовое кольцо никто не мог сесть, как о том говорил свидетель защиты.
Адвокат прокомментировал видео с автомобилем Ефремова перед ДТП
РИА Новости08:47
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Происхождение таинственных радиосигналов из космоса объяснено

По словам исследователей, одной из главных версий происхождения таинственных радиосигналов из космоса считаются магнетары — разновидность нейтронных звезд, которые обладают экстремально сильным магнитным полем.
Live24вчера в 12:58
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Чайка — Факел 2:1

46-летний специалист с большой долей вероятности будет отправлен в отставку в случае поражения в завтрашнем выездном матче Олимп-ФНЛ с «Чайкой», сообщает «Матч ТВ».
Sports.ru29 августа в 23:59

В киевском аэропорту женщина «прогулялась» по крылу самолета

Пассажирка рейса Анталия-Киев в понедельник, 31 августа, после прибытия в киевский аэропорт "Борисполь" открыла аварийный выход лайнера и стала ходить по его крылу, передает пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).
Газета.Ru08:35
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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Ученые рассказали, почему физические упражнения снимают стресс

Группа исследователей из Медицинской школы Университета Эмори предположила, что бороться со стрессом поможет нейропептид галанин, который вырабатывает организм некоторых животных и человека во время физической активности.
Naked Science08:43

Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
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Умер писатель Владислав Крапивин

Детский писатель Владислав Крапивин умер в свердловской областной клинической больнице №1 утром 1 сентября, сообщила ТАСС его сноха командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ00:40
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ru07:54
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В ООН ответили Поклонской по вопросу о водной блокаде Крыма Украиной

Управление верховного комиссара ООН по правам человека затребовало дополнительные сведения по вопросу водоснабжения Крыма и перекрытии украинскими властями поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
Газета.Ru03:24
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Тихановская поддержала создание оппозиционной партии в Белоруссии

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что позитивно оценивает инициативу политика Виктора Бабарико и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе".
РИА Новости07:12
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