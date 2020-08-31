«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке
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"Газпром" видит признаки восстановления цен на газ на европейском рынке, заявил начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции с инвесторами.В источнике
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Rambler News Serviceвчера в 11:12