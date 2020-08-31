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ТАСС
ТАСС

«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке

Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.В источнике
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«Газпрому» предрекли банкротство

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«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году

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Резкое снижение газовых цен убрало конкурентов России из Европы

Экономика сегодня31 августа в 13:24
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«Газпром» отчитался: улучшает прогнозы по объемам экспорта и ждет «белых лебедей»

ПРАЙМ31 августа в 14:30
Вестник Кавказа

В «Газпроме» рассказали о положительной динамике газовых цен в Европе

Вестник Кавказа31 августа в 10:52
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«Газпром» пересмотрел свой прогноз поставок в Европу

Коммерсантъ31 августа в 15:44
ТАСС

«Газпром» ожидает объема экспорта газа в Европу в 2020 году на уровне 170 млрд куб. м

ТАСС31 августа в 10:57

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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В ВШЭ сообщили об итогах экспертизы заявлений профессора Гусейнова

В июле этого года широкий резонанс получил комментарий Гусейнова к интервью журналистки Анны Наринской с Сьюзен Зонтаг, который был воспринят пользователями Facebook как оправдание терроризма.
РИА Новостивчера в 13:16

Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новостивчера в 12:17
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В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя» Госдепартамента, США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России в случае, если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
RT на русском17:46
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Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке

По версии следствия, сотрудник центрального аппарата СКР предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.
РЕН ТВвчера в 12:41
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