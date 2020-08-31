«Газпром» отметил восстановление цен на газ на европейском рынке
Как следует из отчета "Газпрома" за первое полугодие 2020 года, средняя цена поставок газа в Европу составила $110 за тыс. куб. м. По словам Иванникова, рынки стран бывшего СССР, а также российский рынок обеспечили компании более стабильный денежный поток на фоне резкого падения европейских продаж.В источнике
Подробнее о событии
«Газпром» оценил возможный экспорт газа в дальнее зарубежье в 2020 году
Rambler News Service31 августа в 11:12
«Газпром» отчитался: улучшает прогнозы по объемам экспорта и ждет «белых лебедей»
ПРАЙМ31 августа в 14:30
В «Газпроме» рассказали о положительной динамике газовых цен в Европе
Вестник Кавказа31 августа в 10:52
«Газпром» ожидает объема экспорта газа в Европу в 2020 году на уровне 170 млрд куб. м
ТАСС31 августа в 10:57